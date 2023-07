Diletta Leotta, pazza idea: “Michelle Hunziker in sala parto con me”

Ormai manca davvero poco al parto e Diletta Leotta e il compagno Loris Karius potranno finalmente abbracciare la loro primogenita, la cui nascita dovrebbe avvenire nelle prime settimane di agosto. Nell’ultima puntata di “Mamma Dilettante”, il podcast nel quale la Leotta chiede consiglio ad alcuni amici vip sulla vita da genitore, l’ospite speciale è stata la showgirl di origini svizzere Michelle Hunziker. Un’ottima consigliera che di figlie ne ha avute ben tre e che da poco è anche diventata nonna di un bel maschietto, Cesare, il primogenito di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.

Ecco che cosa si sono dette le due donne e quali importanti consigli la showgirl ha elargito alla conduttrice di Dazn.

Michelle in sala parto con Diletta

Non si può dire che “Mamma Dilettante” non abbia chiuso con stile. L’ospite in studio di oggi, Michelle Hunziker, ha dispensato alla futura mamma importantissimi consigli ed esperienze personali sulla futura vita da genitore e pare che abbia anche fatto una tenera e importante promessa alla Leotta.

Ad anticiparlo ai fans è stata la stessa conduttrice di Dazn tramite un post sulla sua pagina Instagram: “Ormai manca poco e Michelle è disponibile a venire con me in sala parto per tenermi la manina e insegnarmi a respirare! Me lo ha detto lei!”. Chissà se davvero Michelle terrà fede alla promessa e la vedremo sostenere la giovane conduttrice nell’atto di dare alla luce la sua prima figlia.

La prima gravidanza di Michelle Hunziker

Durante l’ultima puntata del podcast la Hunziker ha raccontato alla conduttrice la sua esperienza con la prima gravidanza. Ai tempi la showgirl era molto giovane e a quanto pare anche molto spericolata: “Avevo 19 anni è stata pazzesca! Io ero una matta totale. Ormai posso dirlo perché sono passati tanti anni. Andavo a sciare, andavo a cavallo, il povero Eros era disperato”.

Quindi la neo-nonna ha proseguito raccontando i primi momenti della vita da mamma giovane e tutte le sfide che ne sono derivate. Difficoltà che è riuscita a superare brillantemente grazie alla rigida disciplina svizzera con la quale è stata cresciuta.

“Ero ancora una bimba, non avevo esperienza di vita, allora mi aggrappavo alle regole. Io che sono svizzera, arrivo dalla disciplina, mi hanno tirato su come un soldatino, mi sono aggrappata a quella cosa lì. Aurora mi dice sempre ‘Mamma era un generale’. Non le facevo passare niente, ma allo stesso tempo giocavo tantissimo. Auri era più stanca di me. Io la svegliavo tutte le mattine alle 6:30/7:00, anche di domenica, perchè dovevo fare un miliardo di cose. Poi viaggiavamo sempre! Con Auri abbiamo vissuto tante cose insieme”, ha raccontato.

Infine la Hunziker ha parlato della decisione di tornare a lavorare subito dopo il parto e delle numerose critiche ricevute per la sua scelta. La showgirl ha quindi spiegato come ogni mamma sia diversa e quindi di come ognuna debba sentirsi libera di scegliere cosa è meglio per se stessa e per il bambino: “Ogni mamma ha la sua storia, in tutto. Non si può giudicare. Io sono stata criticata tantissimo perché dopo 4-5 giorni ero già in pista. Ho partorito durante Striscia sia Sole che Celeste: è venuto a sostituirmi il Gabibbo due giorni e poi sono tornata là.”

La conduttrice ha poi concluso il discorso parlando del sacrosanto diritto alla maternità e della possibilità di concedere un periodo di stop dal lavoro anche per i papà, in quanto è giusto che anche loro possano godersi un po’ i figli e la famiglia, esattamente come le mamme: “È giusto sottolineare che abbiamo combattuto tanto per il diritto alla maternità per cui è bello anche potersi prendere la maternità, soprattutto quando fai lavori in cui devi andare in ufficio prestissimo e tornare la sera, e non vedresti il tuo bebè e non potresti goderti il tuo bebè. Anche per i papà è giusto che possano prendere un po’ di paternità.”