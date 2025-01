Nozze vip, Ventura, Marini, altre: retroscena di Miccio e più difficile

Enzo Miccio, noto wedding planner dei vip e protagonista di diversi programmi televisivi, ha svelato qualche retroscena sui matrimoni da lui organizzati. In particolare ha parlato delle nozze avvenute l’anno scorso tra Simona Ventura e Giovanni Terzi, di quelle tra Valeria Marini e Giovanni Cottone e dell’evento ai Caraibi organizzato per Veronica Maya. Il wedding planner ha anche rivelato quale è stato per lui il matrimonio più difficile da preparare e perché.

Enzo Miccio, originario di San Giuseppe Vesuviano ma trasferitosi a Milano, è uno dei wedding planner più famosi d’Italia. E’ stato lui ad organizzare i matrimoni di numerosi vip, tra cui quello di Simona Ventura e Giovanni Terzi, quello di Valeria Marini e Giovanni Cottone e quello di Veronica Maya ai Caraibi. Proprio in merito a questi eventi, Miccio ha raccontato qualche retroscena inedito. Riguardo al matrimonio di Ventura e Terzi, celebrato lo scorso 6 luglio, il wedding planner ha rivelato di essere stato vittima di uno scherzo da parte della coppia e di esserci cascato in pieno!

Super Simo e Terzi hanno difatti fatto credere ad Enzo di voler spostare la festa per le nozze in un’altra location. Avendo Simona una personalità vulcanica ed anticonformista, il wedding planner ha davvero creduto che quella richiesta fosse vera per poi scoprire successivamente la burla! Non è stato tuttavia il loro il matrimonio più difficile da organizzare per lui. Come riportato da Eva 3000, difatti, Miccio ha rivelato di aver vissuto una disavventura alle nozze di Veronica Maya. La conduttrice e showgirl italiana ha difatti deciso di festeggiare ai Caraibi. Proprio lì Enzo ha raccontato di essersi ritrovato su un gozzo per cercare una spiaggia intima, rischiando di non tornare più a riva!

Il wedding planner ha svelato qualche dettaglio in più anche sul matrimonio di Valeria Marini e Giovanni Cottone del 2013. Come riportato sempre da Eva 3000, Miccio ha spiegato di aver dovuto organizzare attentamente i tavoli in modo da dividere alcuni ospiti che non provavano simpatia l’uno per l’altro e di aver disegnato le planimetrie dei tavoli sulle scatole delle pizze. Tutto, però, è andato per il verso giusto.