Enzo Miccio sincero sulle nozze della Ventura: altarini, bugie, nemici

Enzo Miccio, personaggio televisivo e noto wedding planner, ospite al Tavolo di Che Tempo che Fa nella puntata in onda in onda sul Nove il 20 ottobre, ha rivelato un retroscena curioso sul matrimonio di Giovanni Terzi e Simona Ventura, che si sono promessi amore eterno lo scorso 6 luglio, con una cerimonia officiata dal Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini al Grand Hotel di Rimini. In particolare Miccio ha spiegato che l’evento, a cui hanno partecipato molti invitati vip, lo ha messo in difficoltà, anche sul fronte personale. Motivo? Diversi personaggi famosi si aspettavano l’invito che, però, non è arrivato. E a volte lui si è ritrovato a dover dare spiegazioni e a raccontare anche qualche bugia. Alla fine si è pure ritrovato con qualche “nemico” in più per come sono andate le cose.

Ventura e Terzi, prima della festa al Grand Hotel di Rimini, hanno dato un ricevimento ufficiale il 26 giugno a Milano. Per tale evento sono stati invitati molti personaggi famosi. Una lista lunghissima di vip che, però, ha provocato più di un mugugno. Come spiegato da Miccio da Fabio Fazio, diverse persone, nonostante speravano di ricevere l’invito, sono state tagliate fuori. Così il wedding planner a Che Tempo Che Fa a proposito della vicenda:

“Io mi sono fatto un sacco di nemici per questo matrimonio perché tutti chiamavano me perché non gli arrivava l’invito e mi dicevano: ‘Ma io non ci sono?’. E io mentivo, dicendo che c’erano anche se non erano sulla lista degli invitati.

Chi ad esempio non è stato invitato e ci è rimasto male è il vulcanico Cristiano Malgioglio. Sempre a CTCF il paroliere ha palesato il suo disappunto per non aver potuto partecipare alle nozze della conduttrice e del giornalista. “Io non sono stato invitato… Non me lo aspettavo da un’amica”, ha scandito con evidente disappunto il cantante. La Ventura ha tentato di abbozzare una giustifica, sostenendo che parte della lista degli invitati è stata compilata dal suo staff. La ‘Malgy’, però, non ne ha voluto sapere ed ha ribadito quanto ci sia rimasto male per non essere stato inserito nell’elenco.

Le nozze di Terzi e Ventura sono state molto chiacchierate anche per un altro dettaglio che ha fatto discutere. Nelle partecipazioni hanno inserito l’Iban per eventuali donazioni. La scelta ha innescato diverse critiche.