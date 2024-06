Nozze Cecilia e Ignazio: gli invitati vip, spunta trio “pericolosissimo”

Il grande giorno è giunto per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Tutto, alla cerimonia con rito civile, è filato liscio. Il fatidico “sì” è giunto. Viva gli sposi! L’evento si è svolto nella sontuosa cornice di Villa Medicea La Ferdinanda – Tenuta di Artimino, nel cuore della Toscana, a Carmignano. Alle 18 di domenica 30 giugno, Ignazio è stato accompagnato dalla madre innanzi al celebrante.

Quindi, come da tradizione, ha atteso la sposa che si è palesata al braccio dell’amato papà Gustavo. Poi lo scambio degli anelli, le promesse d’amore e il via alla festa, innanzi a una Belen commossa e piangente nel ruolo di damigella d’onore. E gli invitati vip? Non sono mancati, con un curioso anche intreccio ‘pericoloso’ ad alto tasso di gossip.

I vip presenti alle nozze di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Tra i volti noti, sono giunti a Villa Medicea La Ferdinanda l’ex calciatore Nicola Ventola, la sua compagna Chiara Giuffrida (speaker radiofonica), Patrizia Griffini (ex gieffina e amica stretta di tutta la famiglia Rodriguez), Marvin Vettori (artista marziale misto), Marco Cartasegna (ex tronista di Uomini e Donne) e poi il ‘pericoloso’ trio formato da Andrea Damante, Giulia De Lellis e il cantante Tony Effe.

Come è noto, De Lellis e Damante hanno vissuto una lunga love story e sono entrambi tornati single da qualche settimana. I due non hanno mai tagliato del tutto i ponti e c’è chi è pronto a scommettere che prima o poi ci riproveranno. Peccato che proprio pochi giorni fa l’influencer di Ostia sia stata pizzicata con Tony Effe (si sussurra che i due abbiano trascorso una nottata assieme, vicini vicini). Il 30 giugno si sono ritrovati tutti e tre al matrimonio di Cecilia e Ignazio. Chissà che cosa si saranno detti.

Presente all’evento anche il cantante Tananai, ma non in qualità di invitato bensì di artista chiamato ad esibirsi per rendere indimenticabile la serata. Naturalmente assenti Stefano De Martino e Antonino Spinalbese per ovvie ragioni. A festeggiare ‘zia’ Cecilia presenti invece i nipotini Luna Marì e Santiago.