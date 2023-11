Nozze Cecchi Paone: data esatta e ospiti, d’Urso e Merlino insieme

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno fissato la data delle nozze. Il 22 dicembre si sposeranno a Napoli dopo 2 anni di fidanzamento.

La coppia aveva partecipato alla scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, poi il ritiro dopo poche settimane. Simone aveva avuto un malore e Alessandro aveva deciso di non continuare l’esperienza da solo. Successivamente a Pomeriggio 5, i due si erano fatti conoscere meglio come coppia e avevano parlato di Melissa, una bambina che Simone ha avuto quando era molto giovane e che ora stanno crescendo insieme.

Il 22 dicembre a Napoli, nella sala d’onore del Maschio Angioino i due convoleranno a nozze. Ci saranno due testimoni importanti per la coppia: Cristina Navarro, ex moglie di Cecchi Paone, e Emma Bonino. All’AdnKronos Alessandro ha rivelato tutti i dettagli.

“La cerimonia verrà officiata dal sindaco Gaetano Manfredi, che ci tiene molto ad esserci, e come testimoni avrò accanto a me due donne straordinarie e fondamentali per mia vita, la mia ex moglie Cristina, che viene apposta per me da Madrid, ed Emma Bonino, la mia donna di riferimento della politica e delle unioni civili“