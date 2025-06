Nozze Bezos-Sanchez, incidente per Vittoria Ceretti: c’entra l’abito

Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia è stato uno degli eventi più chiacchierati di quest’anno. Numerosi sono stati i vip ospiti, tra cui anche Vittoria Ceretti, top model e compagna dell’attore Leonardo Di Caprio. Proprio la modella è stata vittima di un incidente durante la cerimonia, così come documentato da lei stessa in alcune storie pubblicate sui social. Scopriamo meglio che cosa è successo.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno detto sì. La coppia si è sposata a Venezia il 27 giugno ed il loro matrimonio è stato uno dei più chiacchierati dell’anno. Numerosi sono stati gli invitati, tra cui tantissimi vip. Tra questi c’era anche la top model bresciana Vittoria Ceretti attuale compagna dell’attore Leonardo Di Caprio. Proprio lei è stata la protagonista di un piccolo incidente che ha coinvolto l’abito indossato per l’occasione. Questo le si è difatti strappato.

A documentare l’accaduto è stata la stessa Ceretti con alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram. La top model ha difatti mostrato i diversi momenti dell’incidente, dapprima facendo vedere l’abito con un piccolo buco sul davanti e successivamente la stoffa completamente squarciata. Nelle storie ha scritto “com’è iniziata” e successivamente “com’è finita” come didascalia.

Di seguito le storie condivise dalla top model sul suo profilo Instagram:

L’abito scelto da Vittoria rispettava perfettamente il dress code richiesto per l’evento, nello specifico il tema Dolce notte che mescolava La Dolce Vita con un pijama party. Per l’occasione, Ceretti ha indossato un abito vintage dei primi anni 2000 dell’archivio di Dolce&Gabbana. Si tratta precisamente di un modello a sirena in seta, dall’effetto vedo non vedo, con cristalli sul corpetto e sulle spalline ed inserti di pizzo alla base della gonna. Un abito simile era stato indossato da Gisele Bundchen al Met Gala del 2003.

Il matrimonio di Bezos e Sanchez

Jeff Bezos, fondatore di Amazon, ha sposato la compagna Lauren Sanchez il 27 giugno a Venezia. Alle nozze hanno preso parte numerosi vip. Oltre la già citata Vittoria Ceretti c’erano anche Oprah Winfrey, Orlando Bloom, Ivanka Trump, la Regina Rania di Giordania, Bill Gates, Diane von Furstenberg, Usher, Jared Kushner, Sydney Sweeney, Tom Brady, Tommy Hilfiger ed altri.