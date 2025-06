Jeff Bezos e Lauren Sanchez: brand e dettagli dell’abito da sposa ispirato a Sophia Loren

Dopo mesi di preparativi blindatissimi, il gran giorno per Jeff Bezos e Lauren Sanchez è finalmente arrivato. Ieri, 27 giugno, la splendida città di Venezia ha fatto da cornice all’evento mondano più chiacchierato dell’anno: il magnate americano e la sua dolce metà sono convolati a nozze pronunciando l’attesissimo sì! Tante le star mondiali sopraggiunte alla cerimonia, con relativo dispiegamento di forze dell’ordine e guardie del corpo, inclusi Lady Gaga, Elton John e Kim Kardashian.

Ovviamente, come in ogni matrimonio che si rispetti, gli occhi di tutti sono stati puntati innanzitutto sulla sposa: cosa ha indossato la bellissima giornalista 55enne, che ha deciso di unire la sua vita a quella del fondatore di Amazon? Sull’abito da sposa spunta un retroscena davvero interessante.

Nozze Jeff Bezos: l’abito di Lauren Sanchez è firmato Dolce & Gabbana

È stata la Fondazione Cini ad ospitare il momento più coinvolgente della cerimonia: sull’isola di San Giorgio i due innamorati sono diventati marito e moglie dando il via a festeggiamenti sfarzosissimi e ad un’indimenticabile sfilata di icone del cinema, della musica e del web. Come dicevamo, ad attirare l’attenzione è stato soprattutto il lussuoso vestito scelto dalla Sanchez per l’occasione: lungo, a collo alto, in pizzo bianco e con un sontuoso velo, proprio come vuole la tradizione.

Il modello, ricamato a mano e creato su misura per la giornalista, ha valorizzato al massimo il suo fisico statuario mettendo in risalto le sue curve. Il risultato è stato uno strepitoso mix di eleganza e fascino che difficilmente rivedremo. Molto particolare anche il corsetto, chiuso da una fila di bottoni lungo la schiena e sulla parte frontale del busto, tanto lo scintillio grazie alla brillantezza del tessuto. Insomma, una tale opera d’arte non poteva non essere creata da una delle maison più rappresentative dell’alta moda italiana ovvero Dolce & Gabbana. Un lavoro lungo e certosino durato ben 900 ore, ma che è indubbiamente riuscito a fare storia.

Il vestito da posa di Lauren Sanchez è un omaggio a Sophia Loren

In molti hanno colto poi un altro particolare nell’iconico abito della moglie di Bezos: alcuni ci hanno intravisto una certa somiglianza con un modello già visto al cinema, indossato da una diva italiana super amata. Stiamo parlando di Sophia Loren, che sul set del film Un marito per Cinzia incantò tutti con un abito simile. Anche quel vestito ricorda moltissimo quello di Grace Kelly nel giorno delle nozze col principe Ranieri III di Monaco.