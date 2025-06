Caterina Balivo e l’abito da sposa low cost, svelato il prezzo incredibile

E chi l’ha detto che le vip devono per forza spendere migliaia di euro per gli abiti da sposa? Nessuno. E infatti Caterina Balivo ha acquistato il vestito indossato al suo matrimonio per una cifra ‘ridicola’, considerando l’evento. Correva l’anno 2014 quando la conduttrice campana e l’imprenditore Guido Maria Brera convolavano a nozze, diventando moglie e marito. Lei si presentò al grande giorno con un abito bianco e corto, altezza ginocchio, senza strascico. Nella puntata de La Volta Buona in onda il 9 giugno, lo stylist Giovanni Ciacci ha rivelato il prezzo di quel capo di abbigliamento. Solamente 180 euro. Anzi, a dir la verità 150 a cui si devono aggiungere 30 euro di spedizione. Capito? La Balivo si è sposata con un abito che non è neppure costato 200 euro.

Caterina Balivo si è sposata con un abito da 150 euro

Ciacci ha raccontato i dettagli relativi all’abito della Balivo mentre stava stilando la classifica inerente ai vestiti da sposa più iconici della storia. Ha piazzato al terzo posto proprio la conduttrice di Aversa, spiegando subito dopo il motivo. Non tanto perché il capo da lei scelto era uno dei migliori mai visti, quanto piuttosto per la questione riguardante il prezzo. Dopo aver detto che la padrona di casa de La Volta Buona non ama parlare del suo matrimonio, ha rivelato la chicca sul costo, riferendo che è stata la Balivo da sola a interessarsi dell’acquisto che è stato effettuato online;

“Innanzitutto, la Balivo non aveva avvertito nessuno che si sposava. Io stavo in piscina a Viterbo, apro il telefono e mi trovo la Balivo sposa. Già questo è un po’ strano. Ma la cosa che mi ha incuriosito di questo abito è che tu sei stata la prima a comprare un vestito su Internet. In quel periodo facevamo ‘Detto Fatto’, quindi di abiti da sposa ne avevamo a migliaia. Tu sei stata molto brava a non chiedere niente a nessuno e a pagarlo, posso dirlo? 180 euro. Quindi ti ho messo al terzo posto non per piaggeria ma perché hai cambiato la storia degli abiti da sposa”.

Balivo ha confermato il racconto, salvo correggere un dettaglio. “In realtà, mi sembra di averlo pagato 150 euro più 30 di spedizione”, ha sottolineato, facendosi una risatina.

⚠️ @giovanniciacci ci svela la storia dell’abito da sposa di @caterinabalivo: acquistato online e pagato meno di 200 euro! #LVB ⚠️ pic.twitter.com/UYHjKh3Y6P — La Volta Buona (@voltabuonarai) June 9, 2025

Il matrimonio a Capri di Caterina Balio e Guido Maria Brera

La conduttrice e il finanziere hanno pronunciato il fatidico ‘Sì’ undici anni fa, per la precisione il 30 agosto 2014. Si sono uniti con rito civile nell’incantevole isola di Capri, all’interno del municipio. Fu un matrimonio innanzi a pochi invitati. All’evento presero parte soltanto gli affetti stretti della coppia. Al termine della cerimonia civile iniziò il party, che fu organizzato in barca. La Balivo, una volta salita silla nave, si tolse l’abito nuziale e si infilò costume e prendisole bianchi.