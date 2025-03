Caterina Balivo furiosa a La Volta Buona: il web si scaglia contro di lei

Oggi è andata in onda una nuova puntata de La Volta Buona, dove Caterina Balivo ha avuto la possibilità di incontrare numerosi ospiti, fare quattro chiacchiere e bere un caffè in dolce compagnia. Anche stavolta si è parlato tanto di amore, ma anche di altri temi che hanno tenuto i telespettatori incollati allo schermo. Ad esempio uno degli argomenti più scottanti di questa puntata è stato quello sulla differenza d’età in amore, dove tutti hanno avuto modo di esprimere il loro parere riguardo a questa cosa che ancora oggi divide ancora molto le persone. Nessuno avrebbe mai immaginato però di vedere, all’improvviso, Caterina Balivo scagliarsi contro una ospite.

Poteva nascere una polemica come succede molto spesso in queste occasioni, ma la verità è che l’unica polemica l’ha fatta partire, involontariamente, proprio la padrona di casa, che ha ospitato Antonella Boralevi. Infatti si è arrabbiata per lo spazio che si stava prendendo e l’ha interrotta dicendole: “Antonella siamo in televisione, i tuoi tempi non sono alla portata nostra” una stoccata glaciale che di certo non è passata inosservata.

Balivo a Boralevi: “Antonella, siamo in televisione, i tuoi tempi non sono alla portata nostra”. Apperò.#lavoltabuona — Lorenza Sebastiani (@LoreSebastiani) March 24, 2025

La Volta Buona, il web è contro Caterina Balivo

Questa non è stata la prima volta che Caterina Balivo ha avuto uno scontro con Antonella Boralevi, che già ospite poco tempo fa, si era ritrovata a discutere proprio con la conduttrice. Il motivo della discussione fu sempre lo stesso, infatti rimproverò a Caterina di averle tolto la parola troppo presto, nonostante lei non avesse ancora finito di parlare. A quanto pare Caterina questa cosa se l’è legata al dito, perché oggi non ha perso tempo per farle notare che i tempi televisivi sembrano non fare per lei.

In ogni caso, i social si sono scontrati contro Caterina, che l’hanno definita arrogante e maleducata. “Ma chi si crede di essere?” hanno scritto su X. Non è la prima volta che i social fanno polemica sul comportamento della conduttrice de La Volta Buona, questa volta però il suo atteggiamento è stato più criticato del solito.