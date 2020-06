Novak Djokovic positivo al Coronavirus, contagiata anche la moglie

Novak Djokovic è risultato positivo al Covid-19: il comunicato dell’ufficio stampa del tennista

Novak Djokovic è positivo al Coronavirus. Quello che sembra essere un focolaio nel mondo del tennis ha colpito anche il numero uno del ranking Atp. Il tennista è infatti stato contagiato ed è finito nell’elenco degli sportivi positivi al Covid-19. L’emergenza sanitaria non è ancora cessata e le notizie che arrivano anche dal mondo dello sport ne sono la conferma. Nonostante ciò, lo sport ha riaperto i battenti, o meglio i cancelli dei campi, e il calcio in particolare ha ripreso a pieno ritmo i campionati. Certo leggere della positività di un campione può aiutare a comprendere meglio che la pandemia è ancora in corso e che non è ancora il momento di abbassare la guardia. Oltre a Djokovic, oltretutto, è positiva anche sua moglie. Novak Djokovic e la moglie Jelena sono stati contagiati dal Coronavirus e la notizia è arrivata dopo altre nel mondo del tennis. Grigor Dimitrov, Borna Coric e Viktor Troicki sono altri nomi risultati positivi nelle scorse ore ed è per questo che ora si parla di focolaio nel mondo del tennis.

Djokovic positivo al Coronavirus insieme alla moglie Jelena: il comunicato

Tutti e quattro i tennisti infatti hanno partecipato all’Adria Tour, torneo benefico che si è disputato in Serbia e in Croazia. Djokovic si è sottoposto al tampone a Belgrado, dopo essere rientrato da Zara dove si è giocata la seconda tappa dell’Adria Tour, che però non si è conclusa. Il tennista comunque è asintomatico e la notizia della sua positività è giunta per mezzo di un comunicato stampa diffuso dal suo staff. Nello stesso si legge che il torneo voleva trasmettere messaggi di solidarietà e che aveva lo scopo di raccogliere fondi, credendo che fosse meno pericoloso oggi giocare – senza badare a distanze e altre normative – rispetto ai mesi scorsi. “Sfortunatamente – hanno scritto ancora – il virus è ancora tra noi ed è una realtà a cui dobbiamo abituarci”. Il campione di tennis rimarrà in isolamento per due settimane e ripeterà il test tra cinque giorni, ha fatto sapere.

Coronavirus nel mondo dello sport, quello di Novak Djokovic è solo l’ennesimo caso

Djokovic non è l’unico caso di positività al Coronavirus nel mondo dello sport. Il Codiv-19 ha colpito anche il calcio italiano per esempio. Il primo di tanti altri casi è stato Rugani, calciatore e difensore della Juventus. Ci sono stati poi altri campioni bianconeri positivi, come per esempio Dybala. Senza dimenticare i tanti casi positivi nel mondo dell’NBA, dove aveva fatto parecchio scalpore il caso di Rudy Gobert. Il lungo degli Utah Jazz si era mostrato scettico verso il Coronavirus e durante una conferenza stampa toccò tutti i microfoni e gli oggetti sul tavolo. Poi risultò positivo e l’NBA fu subito sospesa.