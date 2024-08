Notte Della Taranta, Mango, Gaia, Geolier: chi lodato, chi criticato

Ieri sera è stato tramesso su Rai 3 “La Notte Della Taranta”, evento che celebra la pizzica salentina. Tra gli ospiti che si sono susseguiti sul palco ci sono stati anche i cantanti Angelina Mango, Gaia Gozzi e Geolier. Le loro esibizioni hanno scatenato reazioni diverse. Una è stata difatti osannata dal pubblico, una ha diviso e l’altra è stata aspramente criticata. Scopriamo meglio chi è piaciuto e chi invece è stato considerato fuori contesto.

Ospiti Angelina Mango, Gaia e Geolier: chi è stato lodato e chi criticato

Ogni anno si celebra la tradizione popolare salentina con l’evento “La Notte Della Taranta”. Ieri sera, sabato 24 agosto, il concerto è stato trasmesso in onda su Rai 3. Come sempre a cantare sul palco sono stati invitati numerosi ospiti. Tra questi c’erano anche Angelina Mango, Gaia Gozzi ed il rapper napoletano Geolier. La vincitrice di Sanremo si è esibita in una sua versione di “Su Picculina” e proprio nel suo successo sanremese “La Noia”, con i piedi scalzi. Gaia Gozzi ha invece eseguito il brano della cultura tradizionale salentina, “Mena Mena Mo'”, vestita con un abito a frange. Infine Geolier ha cantato “I P’ Me, Tu P’ Te”, altro brano portato sul palco dell’Ariston.

E’ stato proprio quest’ultimo a ricevere maggiori critiche. In molti, difatti, hanno commentato la sua esibizione definendo l’ospitata del rapper fuori contesto. E’ stato sottolineato come, a differenza di Angelina Mango e Gaia, lui non abbia eseguito a propria volta un brano in dialetto salentino ma abbia preferito cantare in napoletano. La scelta ha fatto storcere il naso a molti.

Di seguito alcuni dei commenti negativi ricevuti da Geolier sul web:

Ha diviso, invece, l’esibizione di Gaia Gozzi. La cantante è stata lodata da alcuni, soprattutto per la scelta di cantare in dialetto salentino come si può leggere su, mentre è stata criticata da altri. Come avvenuto per Geolier, anche lei è stata definita inadatta alla situazione da qualche spettatore.

Di seguito i commenti:

Ad ottenere quasi solo consensi è stata Angelina Mango. La vincitrice di Sanremo ha difatti incantato con la sua versione di “Su Picculina” ed in molti hanno sottolineato come sia riuscita a coinvolgere il pubblico grazie anche alla sua presenza scenica.