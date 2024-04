Noto vip conferma storia clandestina con Tina Cipollari: “Che donna!”

Davvero Tina Cipollari, 58enne vulcanica opinionista di Uomini e Donne, e Giucas Casella, 74 anni e mentalista stralunato, hanno avuto una storia d’amore? Il gossip è trapelato per la prima volta lo scorso marzo quando l’ex gieffino vip, in una diretta social realizzata assieme all’amica Cipollari, ha raccontato di essere stato con lei alle Maldive 20 anni fa e di averla vista uscire senza costume dalle acque cristalline di una delle isole dell’atollo incastonato nell’oceano indiano. Ora il mentalista, lungo le colonne del magazine Nuovo Tv, torna sulla vicenda, confermando che tra lui e Tina c’è stato un amore condiviso trasformatosi poi in una amicizia decennale.

“È durata qualche mese, anche se saranno passati vent’anni. Poi abbiamo saputo trasformare l’amore in una bellissima amicizia. Quando ci siamo innamorati eravamo single e abbiamo condiviso momenti bellissimi. Siamo anche stati in vacanza a Cefalù“. Così Casella al magazine Nuovo Tv, a conferma di quanto aveva detto lo scorso marzo. L’opinionista di Uomini e Donne, però, pare che ricordi una versione ben differente rispetto a quella fornita dall’amico. Nel corso della diretta social sopracitata, la Cipollari, sorridendo, aveva infatti dichiarato di non ricordarsi di aver fatto alcun vacanza alle Maldive con il mentalista che di tutta risposta le disse che dopo, per rinfrescarle la memoria, le avrebbe mostrato dei filmati di quelle ferie.

Per Giucas, però, Tina non ha mai sconfessato realmente la sua versione. Infatti, sempre a Nuovo Tv, ha detto di essere contento che la 58enne romana “non abbia smentito”. Quindi ha concluso: “Una donna straordinaria, arguta e intelligente, cui auguro il meglio”.

Tina Cipollari, vita da single

Attualmente Tina Cipollari è single. Salita alla ribalta in tv all’inizio degli anni 2000 grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, proprio nel programma di Maria De Filippi conobbe il parrucchiere Ilio Cristian Maria Nalli, detto Kikò. Un amore intenso culminato con il matrimonio che si è celebrato il 12 maggio 2005.

Dalla relazione sono venuti alla luce tre figli. Dopo tredici anni di vita coniugale, Kikò e Tina si sono separati. L’addio è giunto nel 2018. Dopo la fine del matrimonio l’opinionista di UeD ha avuto una love story con l’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara. Il rapporto è durato diversi mesi durante i quali si è anche parlato di eventuali nozze. I fiori d’arancio non sono mai arrivati. Anzi la love story è naufragato. Oggi la Cipollari è single.