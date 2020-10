Noto cantante italiano pizzicato con un uomo: il bacio immortalato

Il gossip del giorno riguarda un famoso cantante italiano pizzicato con un uomo: la foto del bacio sta facendo il giro della rete ed è partita immediatamente la caccia al nome! Nella foto in questione il volto del cantante è stato oscurato, ma ben presto verrà pubblicata da qualche rivista senza pixel sul viso. O almeno è ciò che molto probabilmente potrebbe succedere, perché non è detto. Oggi è stato Alberto Dandolo a sganciare questa enorme bomba, perché l’artista protagonista del gossip non sarebbe gay dichiarato, anzi avrebbe la fama di macho e sarebbe amatissimo dalle donne. Dandolo in questo scoop per Dagospia ha parlato infatti di un cantante famosissimo e adorato dalle donne, con la fama di sciupafemmine. Inutile dire che sui social sono spuntate le prime ipotesi, ma non possiamo sapere di chi si tratta fino a quando non verrà mostrata la foto per intero.

La foto del cantante famoso che bacia un uomo: di chi si tratta?

Pubblicando la foto con il volto pixellato si è accesa la curiosità dei tanti appassionati di gossip, ma gli indizi per arrivare all’identità del cantante non sono poi molte. La corporatura, i capelli brizzolati e non molto corti. Poi bracciali e anelli. Nello scatto il cantante bacia un altro uomo che nel frattempo tiene la mano poggiata sul lato b del cantante. Insomma, si stringono in un passionale abbraccio mentre si baciano. Pare ci sia un vero e proprio servizio fotografico su questo bacio e che sia stato mandato alle redazioni dei più importanti giornali che si occupano di gossip. E quindi Dandolo si è chiesto quale rivista pubblicherà per prima le immagini in chiaro, certo che faranno parecchio scalpore.

Scoppia il gossip sul cantante amato dalle donne beccato con un uomo, chi pubblicherà le foto in chiaro?

Non si può di certo dire che non siamo in tempi di coming out, visto che c’è stato quello di Gabriel Garko al Gf Vip. Ma sempre nel reality show c’è stato lo spunto per affrontare un altro tema importante, quello dell’outing forzato. E se queste foto del cantante famoso che bacia un uomo significherebbero un outing forzato per l’artista stesso, allora chi si assumerà la responsabilità di farlo? O verrà prima data la possibilità al cantante di fare coming out? La vicenda avrà di sicuro dei risvolti…