Non sono una signora, 2° puntata: identità e chi è The Nancies

Seconda puntata di Non sono una signora, show timonato da Alba Parietti, affiancata dal team formato da Mara Maionchi e Filippo Magnini e da quello composto da Cristina D’Avena e Sabrina Salerno. Come previsto dal format, si sono esibiti 5 personaggi del mondo dello spettacolo camuffati da Drag. Ecco come sono andate le sfide e chi è volato in finale e, quindi, non ha svelato la sua identità.

Le identità delle Drag Queen della seconda puntata

La prima ad aver dovuto disvelarsi è stata Angelika. Magnini-Maionchi hanno pensato a Fabio Fulco, per Salerno e D’Avena sotto trucco e parruco c’era Luca Argentero. Ad averci visto lungo sono stati Magnini e Maionchi, infatti a vestire i panni della Drag è stato l’attore campano.

Dunque è stato il turno di Vulcanya interpretata da Roberta Capua. Nessuno dei due team ha azzeccato: Maionchi e Magnini hanno pensato a Caterina Balivo, D’Avena e Salerno a Bianca Guaccero.

Ecco quindi Anna Lacond, sotto cui si è camuffato Paolo Ciavarro.

Spazio quindi a Vivienne Smokes: la drag queen è stata interpretata da Filippo Nardi. Entrambi i team lo hanno capito prima che si rivelasse

The Nancies hanno guadagnato la finale: chi si cela sotto il travestimento? Pochi dubbi che siano Gigi e Ross

Le giurate di Non sono una signora

A giudicare le performance dei concorrenti la giuria di Drag Queen professioniste composta da Elecktra Bionic, vincitrice della prima edizione di Drag Race Italia e specialista in beauty queen e performances, Vanessa Van Cartier, Drag Queen italo-belga vincitrice del titolo di Miss Continental, star di Make Up Your Mind Olanda ed esperta di lipsync, e Maruska Starr, cantante Drag Queen con oltre dieci anni di esperienza.