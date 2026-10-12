Non si vive solo di Uomini e Donne, la nuova attività di Gianni Sperti fuori dalla tv si chiama “Ventidue”

Non si vive soltanto di Uomini e Donne e di tv: Gianni Sperti, storico opinionista del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, sta cercando di differenziare i suoi investimenti. Come rende noto Dagospia, l’ex ballerino 53enne ha aperto da poco un pub insieme a sua sorella Cinzia. L’attività ha sede a Sava, cittadina in provincia di Taranto, che dista una manciata di chilometri dal paese in cui è nato Sperti, vale a dire Manduria. Il locale è stato chiamato con un nome particolare, “Ventidue”. Il significato della scelta, al momento, non è stato reso noto.

Gianni Sperti, non solo Uomini e Donne: il pub “Ventidue” e il corso da bartender

Sperti, oltre ad aver aperto il pub, sempre come riporta Dagospia, ha anche fatto un corso da bartender, ossia da barman. Un dettaglio che spinge a pensare che l’opinionista non voglia soltanto gestire il locale, ma anche lavorarci all’occorrenza, quando gli altri impegni glielo permettono.

Per quanto riguarda la tv, è da poco ricominciata la messa in onda di Uomini e Donne e Gianni ha ripreso il suo posto da opinionista, ruolo che ricopre dal lontano 2003, insieme all’amica e collega Tina Cipollari. In estate, come avviene da vent’anni a questa parte, qualcuno ha sussurrato di un suo improbabile addio al programma. Voci che, tanto per cambiare, si sono rivelate prive di fondamento. Sperti, infatti, è riapparso in studio.

Sul fronte degli opinionisti, però, una grossa novità c’è stata: è stata arruolata anche la vulcanica Alessandra Mussolini, fresca di vittoria della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. L’ex politica sembrava addirittura destinata al Trono. Alla fine Maria De Filippi le ha proposto di infilarsi tra gli opinionisti. La richiesta è stata prontamente accettata da Mussolini.

Gianni Sperti: la vita privata è un bunker

Tornando a Sperti, la sua vita privata rimane un bunker. Da anni chi lavora nel mondo del gossip prova a carpire informazioni su eventuali relazioni dell’ex ballerino. Il risultato è sempre lo stesso: non trapela nulla di nulla. I vip che amano la riservatezza dovrebbero farsi rivelare da Gianni i metodi che usa per proteggere la sua privacy.