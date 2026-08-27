Alessandra Mussolini opinionista di Uomini e Donne e la psicologa Giorgia Angeloni nuova tronista

Maria De Filippi una ne pensa e cento ne fa. Per dare uno ‘scossone’ alle dinamiche di Uomini e Donne ha ingaggiato una nuova opinionista. La notizia ha iniziato a circolare nelle scorse ore, senza che però venisse resa nota l’identità della new entry. Molti hanno pensato che ‘Queen Mary’ avesse pescato, come fa spesso, tra i personaggi che avevano già avuto un ruolo in passato nel dating show. E invece il coniglio uscito dal cilindro è una vip che mai ha avuto a che fare con il mondo di UeD fino ad ora: Alessandra Mussolini. La sua presenza è stata ufficializzata sui canali social della trasmissione di Canale 5, dopo che giovedì 27 agosto è stata effettuata la prima registrazione delle puntate della nuova stagione che, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbe cominciare lunedì 21 settembre. Il programma ha anche ufficializzato la prima nuova tronista: si tratta di Giorgia Angeloni, una ragazza comune che non ha mai avuto esperienze televisive.

Alessandra Mussolini nuova opinionista di Uomini e Donne

Alessandra Mussolini, fresca di vittoria al Grande Fratello Vip, ci ha preso gusto con i programmi ‘pop’. E infatti ha accettato il ruolo che le ha offerto Maria De Filippi. Andrà ad affiancare gli storici opinionisti dello show, vale a dire Gianni Sperti e Tina Cipollari. Vista la nota verve dell’ex eurodeputata, il suo ingaggio, almeno sulla carta, è un colpaccio.

Mussolini è spigliata, ha quell’atteggiamento popolare che potenzialmente si sposa perfettamente con le dinamiche di UeD ed è un volto che tutti gli italiani conoscono. In altre parole, è in possesso di tutti i requisiti necessari per fare bene.

Chi è la nuova tronista Giorgia Angeloni

Giorgia Angeloni si è presentata sui canali ufficiali del programma. Ha 25 anni ed è nata a Roma. Ha conseguito una laurea triennale in psicologia ed ora sta perfezionando gli studi, frequentando un corso di laurea magistrale in psicologia clinica. Queste le sue parole nella clip in cui ha parlato per la prima volta al pubblico:

“Ciao, mi chiamo Giorgia, ho 25 anni e sono nata a Roma. Sono laureata in psicologia alla triennale ed attualmente sto conseguendo la laurea magistrale in psicologia clinica. Ho iniziato a lavorare quando avevo solo 15 anni. La mia vita non è stata affatto semplice, i miei genitori si sono separati quando io avevo 13 anni, mia sorella più grande ne aveva 15, Annalisa, e quella più piccolina ne aveva 8, Rebecca. Il problema non è stato la separazione in sé e per sé, quanto piuttosto le ripercussioni che quest’ultima ha avuto su noi figlie”.

Ha aggiunto che nella sua tesi di laurea triennale ha approfondito il tema della parentificazione emotiva e strumentale, che corrisponde all’inversione dei ruoli tra genitori e figli. “Ed è quello che abbiamo vissuto io e le mie sorelle – ha sottolineato – Ci siamo fin da molto piccole dovute prendere cura dei nostri genitori e purtroppo non abbiamo avuto nessuno che si è davvero preso cura di noi. In questa tesi ho scritto una dedica a me, ma non solo, e l’ho ripresa da una canzone di Marracash. Ho scritto “A tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti che vivono in casa cadenti tra le rovine delle loro famiglie, una laurea ad honorem. A te e piccola, grande Giorgia, caparbia e coraggiosa, brava ti stai salvando!“.

La 25enne ha proseguito raccontando che pochi mesi dopo la separazione dei genitori a suo padre è stato diagnosticato il Parkinson giovanile. All’epoca aveva solo cinquant’anni: “Negli ultimi anni si è aggravato molto e lì per me è stato veramente tosto. Ad oggi sicuramente non sta bene, la malattia ha preso il sopravvento. Però io sono estremamente grata di poter condividere ogni singolo momento insieme a lui. Cerco di fargli vivere dei momenti di allegria, nonostante la sua vita non sia affatto allegra o semplice, per quel che posso cerco di rendergli le giornate migliori, portandolo a fare una passeggiata o magari mangiando insieme un gelato”.

E ancora: “Oggi qui lo dico: mamma, Reby e Anna e anche papà, d’ora in poi auguro a noi solo discese e cose belle, e che la vita non ci sorprenda più negativamente, ma sempre e solo in modo piacevole. Vi amo!”. Giorgia ha poi mostrato la sua cagnolina Mia che è entrata a far parte della sua vita 11 anni fa: “L’ho presa quando aveva due mesi, al canile, mi ha sempre dato un amore molto vero, incondizionato, anche quando non c’era nessun altro”.

Giorgia Angeloni ha le idee chiare: “Cerco un fidanzato, non un bimbo da accudire”

La nuova tronista si è poi definita “simpatica, ma un po’ pesante”. “Permalosa non credo, gelosa forse, non lo so perché è tanto che non provo questo sentimento, questa emozione. Quindi francamente ad oggi non saprei dirlo magari lo scopriremo insieme”, ha chiosato. Ha quindi spiegato di non avere un prototipo estetico preciso: “Mi piacerebbe qualcuno che mi possa dare un senso di protezione anche solo con un abbraccio, che è quello che mi è sempre mancato”.

“Un’altra cosa che tengo a precisare: io cerco un fidanzato, non un bambino da accudire. Quindi ragazzi mi raccomando. Io non sono mamma. Forse ci diventerò, forse non lo so, quindi cucinare, pulire, per me è scontato che questo lo dobbiate saper fare. Perché se no non ci siamo. E poi anche possibilmente due lampadine, perché le so cambiare anch’io, chiaro?“, ha concluso.