Al via le registrazioni di Uomini e Donne con una novità assoluta: c’è una nuova opinionista

Uomini e Donne si appresta a tornare in onda. Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, la nuova stagione dovrebbe cominciare a essere trasmessa su Canale 5 lunedì 21 settembre. Giovedì 27 agosto, invece, sono iniziate le registrazioni del popolare dating show condotto da Maria De Filippi e, secondo quanto rivelato da Giuseppe Candela su X, ci sarà una novità importante: l’arrivo di una nuova opinionista. Questa nuova figura andrà ad affiancare Gianni Sperti e Tina Cipollari, volti storici della trasmissione. Non è chiaro se Tinì Cansino sia stata confermata. Se fosse così, vorrebbe dire che il parterre degli opinionisti verrebbe allargato, passando da tre a quattro. Se invece la new entry dovesse sostituire Tinì, come sembra, rimarrebbe circoscritto a tre membri.

Uomini e Donne, arriva una nuova opinionista: lo scoop firmato da Giuseppe Candela

“Oggi ricominciano le registrazioni del dating show condotto da Maria De Filippi. Dopo tantissimi anni arriva una nuova opinionista che affiancherà Tina Cipollari e Gianni Sperti”, scrive Candela, esperto di retroscena televisivi, nonché firma di Dagospia e del magazine Chi. Il giornalista non ha menzionato Tinì Cansino, il che spinge a ipotizzare che la nuova opinionista possa subentrare al suo posto. Candela non ha nemmeno rivelato il nome del nuovo ingresso nel cast fisso di UeD. Non resta quindi che attendere che ne venga svelata l’identità. Probabile che Maria De Filippi abbia deciso di proporre un personaggio che ha già preso parte alle sue trasmissioni.

Anticipazioni della nuova stagione di UeD

Per il resto, non sono previste rivoluzioni nel format. Come avviene da diverse stagioni, le dinamiche del Trono Classico e del Trono Over dovrebbero dipanarsi assieme in puntata, a differenza di quanto avveniva in passato, quando gli sviluppi dei due Troni venivano mandati in onda separatamente.

Al momento è inoltre stato mantenuto il massimo riserbo sui nuovi tronisti. Nelle prossime ore se ne saprà qualcosa in più. Per quanto riguarda il Trono Over, il pubblico ritroverà senza dubbio Gemma Galgani, che è sempre in cerca dell’amore o, come sostengono molti affezionati al programma, della visibilità. Non dovrebbe invece esserci l’ex dama Aurora Tropea che, nei giorni scorsi, ha rivolto a UeD e a Maria De Filippi parole tutt’altro che tenere.