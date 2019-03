Non mentire, la storia continua: si parla di una seconda stagione

Non mentire 2 ci sarà? Le ultime news da Mediaset

La storia di Laura e Andrea, i protagonisti di Non mentire, potrebbe continuare. La fiction Mediaset è il remake della serie britannica Liar, che è stata già rinnovata per una seconda stagione e che andrà in onda in Inghilterra nel 2020. Dunque anche la versione italiana potrebbe andare avanti con nuove puntate. L’ufficio stampa Mediaset, che noi di Gossipetv abbiamo contattato personalmente, ha fatto sapere che la situazione non è al momento chiara. Non si sa con precisione se la fiction con Alessandro Preziosi e Greta Scarano proseguirà su Canale 5 oppure no. In caso di risposta affermativa, di cosa si parlerebbe nei nuovi episodi?

La trama dell’eventuale seconda stagione di Non mentire

La seconda stagione potrebbe ripartire dall’omicidio di Andrea Molinari. Chi ha ucciso il medico interpretato da Alessandro Preziosi? Una delle sue tante vittime? O ci sono altri segreti che non sono stati svelati nel corso della prima stagione? Molto probabilmente sì e Non mentire 2 potrebbe scavare a fondo, portando a galla nuove ed incredibili verità.

Non mentire è stato un grande successo per Mediaset

Non mentire ha avuto un buon riscontro su Canale 5. “Siamo felici che sia stata capita, Non mentire è l’esempio di come l’audiovisivo di qualità possa trattare temi d’attualità in modo intelligente”, ha detto Greta Scarano al Corriere della Sera.