“Non ho chiamato Andrea Delogu dopo il lutto”, rivelazione di Fialdini e motivo

Francesca Fialdini, conduttrice Rai e attuale concorrente di Ballando con le Stelle, ha rivelato di non aver chiamato al telefono la collega Andrea Delogu dopo che quest’ultima, nei giorni scorsi, è stata colpita da un grave lutto, perdendo il fratello 18enne Evan Oscar in tragiche circostanze (il ragazzo è morto in seguito a un drammatico incidente stradale). Fialdini, intervistata dal quotidiano torinese La Stampa, ha spiegato che per una questione di tatto, vista la delicatissima vicenda, ha preferito non alzare la ‘cornetta’, optando per un messaggio di vicinanza e sostegno a Delogu.

Francesca Fialdini non ha chiamato Andrea Delogu, la motivazione

“Ho fatto quello che avrei voluto facessero con me: non l’ho chiamata, ma le ho scritto, facendo sentire la mia presenza e dandole la libertà di rispondere o stare in silenzio”, ha rivelato Fialdini a proposito dei contatti avuti con Andrea Delogu di recente. Al momento non si sa se la conduttrice de La porta magica rientrerà in gara a Ballando con le Stelle oppure se si ritirerà. Milly Carlucci ha spiegato pochi giorni fa che a Delogu sarà dato tutto il tempo necessario, senza che venga esercitata alcuna pressione da parte della produzione, per scegliere se proseguire o interrompere la sua avventura nel talent show del sabato sera su Rai Uno. Per ora, non c’è alcuna novità su tale fronte. Tutto tace.

Fialdini e l’ipotesi ritiro

Tornando a Fialdini, resterà in gioco. La sua presenza nella trasmissione era stata messa in discussione la scorsa settimana. La concorrente ha riportato un infortunio al piede destro. Ieri Milly Carlucci ha affermato che non ci sarà alcun ritiro e che la situazione si sistemerà. La conduttrice di Massa, sempre parlando con La Stampa, ha rimarcato che non ha intenzione di molare, aggiungendo però che tutto dipenderà da come evolverà la situazione relativa al suo infortunio.

“In questo momento – ha raccontato Fialdini – sono seduta con il piede fasciato e il ghiaccio. Quando capiremo l’entità del danno saprò se potrò tornare in pista sabato. Spero davvero di continuare con Ballando. Il mio motto? The show must go on”. Per Ballando, sarebbe una brutta tegola il ritiro della conduttrice di Da noi… A ruota libera che è data tra le favorite per la vittoria finale. A farle compagnia Barbara d’Urso, altra concorrente su cui i bookmakers credono molto. Ma attenzione anche alla cosiddetta quota maschile. Gli sportivi Filippo Magnini e Fabio Fognini stanno pian piano trovando la ‘quadra’ e guadagnando posizioni.