Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini si ritira? Ecco il verdetto

Deciso il futuro di Francesca Fialdini a Ballando con le Stelle. La giornalista e conduttrice Rai ha lasciato tutti con il fiato sospeso per giorni a causa di un infortunio al piede destro che ha subito un’infrazione dell’osso. L’imprevisto, avvenuto durante le prove di preparazione del popolare talent show di Rai Uno, aveva messo fuori dai giochi Fialdini nella puntata di sabato scorso. Infatti la donna non aveva potuto esibirsi nel corso della diretta, beccandosi una sfilza di zero da parte dei giurati. Non solo: aveva spiegato di non sapere se avrebbe potuto continuare il suo percorso nel programma. Nei giorni successivi, la padrona di casa di Da noi… A ruota libera si è sottoposta a una serie di esami e controlli. E pare che non dovrà abbandonare Ballando.

Francesca Fialdini non si ritira da Ballando con le Stelle

Nel corso di una puntata di Ballando Segreto, Fialdini ha dato buone notizie circa il recupero dall’infortunio: “Come sono messa? Adesso poggio il tallone. Mi hanno fasciato e fatto il trattamento con l’ossido di zinco per riassorbire. Che dolori ho al momento? Ho il terzo e quarto dito del piede che mi fanno male. Oggi non ho fatto terapia”. La conduttrice non è naturalmente al cento per cento, ma tutto lascia pensare che non si ritirerà. Anzi, le sue condizioni sono in netto miglioramento.

Sulla vicenda è intervenuta anche Milly Carlucci, spiegando che ovviamente si farà di tutto affinché la concorrente non debba articolare troppo il piede. “Per quanto lei non lo poggia molto, ma un pochettino potrà pure poggiarlo il piede”, ha rivelato la timoniera di Ballando, aggiungendo che i dolori alle dita avvertiti da Fialdini sono causati dal liquido che si è creato per la mancanza di articolazioni del piede.

“Quindi serve fare un po’ di terapia manuale per far riassorbire tutto, un bel massaggio linfatico. Se tu non muovi la soletta del piede è un problema, considera che da sotto noi abbiamo la cosa del massaggio linfatico naturale, deve risalire tutto per le gambe”, ha concluso Carlucci, assicurando che la concorrente proseguirà il suo cammino nel programma.

Il caso Andrea Delogu, tutto tace

Laddove Fialdini avesse optato per il ritiro, sarebbe stata una brutta tegola per Ballando, considerando il fatto che rimane in forte dubbio anche la presenza di Andrea Delogu, che, come è noto, è stata colpita nei giorni scorsi da un gravissimo lutto. La conduttrice ha pianto la morte del fratello 18enne Evan Oscar, deceduto dopo un tragico schianto contro un palo mentre era al volante della sua moto. Per il momento, a proposito del futuro di Delogu nella trasmissione danzante, tutto tace. Carlucci aveva fatto sapere che ad Andrea sarebbe stato concesso tutto il tempo di cui aveva bisogno per prendere una decisione.