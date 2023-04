Il programma televisivo di La7 Non è l’Arena è stato sospeso. Una notizia inaspettata presa dalla rete televisiva di proprietà del gruppo Carlo Communication, che va ad annunciare un vero e proprio terremoto. Infatti, una fonte interna al programma fa sapere a GossipeTv che il gruppo di lavoro ha saputo la notizia oggi stesso, senza alcun preavviso.

Dunque la notizia, come è arrivata oggi alle orecchie del pubblico, è arrivata nello stesso momento al team del programma TV. Pertanto, Non è l’Arena non andrà in onda domenica 16 aprile 2023. La7, comunicando l’inattesa notizia, ha ringraziato Massimo Giletti “per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione”.

Secondo quanto rivela l’Ansa, Giletti resta a disposizione dell’emittente televisiva. Da qualche tempo si parlava di rapporti tesi tra il conduttore e La7 e si parlava di una imminente separazione. Nonostante questo, nessuno poteva mai immaginare che ci sarebbe stata questa sospensione così improvvisa a stagione in corso.

In effetti, avrebbero potuto almeno attendere la fine di questa edizione. Invece, Non è l’Arena è stato chiuso in modo così brusco e senza alcun preavviso neppure per il gruppo di lavoro. Di sicuro, la chiusura della trasmissione televisiva condotta da Massimo Giletti non ha a che fare con i dati degli ascolti.

Infatti, pare che dietro ci siano delle ragioni ben più importanti. Visto che si parlava da tempo di rapporti tesi tra Massimo Giletti e il capo dell’azienda Urbano Cairo non si può non pensare che i retroscena riguardino proprio qualche attrito di troppo. Ciò avviene proprio mentre si vocifera anche di un eventuale ritorno di Giletti su Rai1.

In una recente intervista nel salotto di Francesca Fagnani, a Belve, il conduttore è tornato a parlare del dolore provato quando ha dovuto lasciare Rai1. Non si sa, però, cosa accadrà nei prossimi giorni. Questo perché pare che Giletti sia comunque rimasto a disposizione di La7, sebbene Non è l’Arena è stato sospeso di punto in bianco.

Risale all’anno 2017 la prima volta che Giletti è approdato su La7, quando il conduttore si è ritrovato a lasciare Rai1 dopo una serie di incomprensioni. Ora, a distanza di ben sei anni, ecco che avviene l’addio inatteso a un programma che ha tenuto in questo arco di tempo moltissimi telespettatori incollati al piccolo schermo.