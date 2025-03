Non è la Rai e le frecciatine sui social: rottura irreparabile del trio

Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi: un trio, una garanzia. Le tre star di Non è la Rai hanno partecipato a quest’ultima edizione del Grande Fratello, scegliendo una dopo l’altra di abbandonare per varie problematiche che avevano a casa. Per questo motivo non sono riuscite ad arrivare insieme fino in fondo, ma sembravano così unite da dare l’impressione di essere una cosa sola. Ed è questa la ragione per cui tutti sono decisamente sconvolti nel vedere quello che in queste settimane, oramai, sta succedendo sui social. È palese che non vanno più d’accordo come un tempo e quello che traspare sui social lo dimostra, in modo particolare nelle ultime ore in cui abbiamo visto la Cecere trascorrere una serata in compagnia di Maria Monsè, con cui Ilaria e Pamela hanno litigato ripetutamente. Ilaria ha pubblicato una foto di lei e Pamela nelle storie di Instagram con la canzone di Fiorella Mannoia, “La gente parla“.

Non è la prima volta che sui social appaiono delle strane frecciatine tra Ilaria e Pamela, e la loro ex compagna di avventura, Eleonora, che è uscita di sua spontanea volontà dalla casa durante i primi mesi della sua esperienza. Non è chiaro, però, quello che potrebbe essere successo.

Grande Fratello: attriti per le Non è la Rai?

La particolarità di questa situazione, è che le frecciatine sono partite praticamente subito, appena le tre concorrenti si sono ritrovate fuori dalla casa. In un primo momento le abbiamo viste salutare a modo loro i loro ex compagni d’avventura, poi dopo solo un paio di giorni, sono partiti alcuni segnali sui social che non sono passati inosservati.

Ovviamente sono in molti ad essere curiosi e che vogliono capire cosa potrebbe essere accaduto, per questo su X sono partiti vari appelli per Alfonso Signorini: gli utenti hanno chiesto al conduttore di indagare e poi di parlarne in puntata per far capire qualcosa in più anche ai telespettatori. C’è anche da dire che in questo periodo le puntate del Grande Fratello sono molto piene per via del conto alla rovescia che stanno facendo per il gran finale, dove scopriremo chi porterà a casa la vittoria. Nel frattempo, però, sarebbe molto interessante anche lasciare un po’ più di spazio agli ex concorrenti che hanno contribuito al successo di questa lunga edizione, proprio come le Non è la Rai che hanno lasciato un segno indelebile durante la loro partecipazione.