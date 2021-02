Non è la d’Urso, Walter Zenga confessa: “Sono molto in difficoltà”

Grazie alla partecipazione del figlio Andrea al Grande Fratello Vip, Walter Zenga continua a essere grande protagonista nei salotti di Barbara d’Urso. Proprio a Live-Non è la d’Urso si è presentato in collegamento con l’attuale compagna Raluca Rebedea. Durante il dibattito in studio la prima moglie di Walter Zenga, Elvira Carfagna, ha raccontato il tradimento fatto ai suoi danni dall’uomo. Secondo il racconto ricostruito in una docu-fiction nella trasmissione domenicale, l’allenatore l’avrebbe tradita con Roberta Termali. Ai microfoni di Barbara ha spiegato:

“Li ho trovati in camerino. Dopo dieci mesi che ci siamo lasciati è nato il loro primo figlio. Lei ha frequentato casa mia, si era presentata come un’amica. Lui era un po’ sensibile al fascino delle donne”

Dopo aver ascoltato la confessione della sua ex, l’uomo ha ammesso l’accaduto in maniera generica cercando di giustificarsi: “Sinceramente il fatto non lo ricordavo proprio così, però…” Venerdì scorso al Grande Fratello Vip c’è stato un chiarimento fra Zenga e i suoi figli, Nicolò e Andrea. Un dialogo pieno di comprensione che tutti si auspicano possa migliorare nel tempo.

L’ex calciatore ha spiegato alla d’Urso di non credere nelle famiglie allargate, nello stare anche con gli ex. Il suo sogno è quello di trovarsi un giorno seduto al tavolo con i suoi cinque figli. Tutta questa situazione che si è creata gli ha dato particolarmente fastidio, ma ha rafforzato un rapporto di amicizia con Andrea, il secondo marito della sua ex moglie Roberta Termali, che è sempre stato presente nelle vite di Andrea e Nicolò:

“Sono molto in difficoltà perché sono andato a finire in una situazione che non è piacevole. Ieri io e Nicolò ci siamo parlati per venti minuti al telefono. Farò lo stesso con Andrea quando uscirà”

La padrona di casa di Live ha trasmesso in diretta una intervista di Roberta Termali, fatta qualche anno fa in un canale delle Marche, in cui ha raccontato come il suo secondo marito Andrea Accoroni sia stato un padre per i suoi figli. Dopo il servizio ha replicato Elvira Carfagna la quale ha difeso Walter, sostenendo di essere stato un bravo papà: “Non si va in giro a dire che il compagno ha cresciuto i suoi figli”.

L’ex portiere dell’Inter ha chiarito, ancora una volta, di non aver abbandonato i suoi figli. Jacopo, il figlio che Zenga ha avuto dalla Carfagna, ha confermato che Walter non è mai stato un cattivo padre, non ha nulla da recriminargli anche se alimentare un rapporto con una persona sempre in giro per lavoro non è stato facile.