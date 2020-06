Perché stasera domenica 14 giugno 2020 non vanno in onda le repliche di Non dirlo al mio capo

Cambio di programmazione su Rai Uno. Stasera, domenica 14 giugno 2020, non va in onda il consueto appuntamento con le repliche di Non dirlo al mio capo, la fortunata fiction con protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. L’azienda ha scelto di mandare in onda la prima puntata di Top Dieci, il nuovo format ideato e condotto da Carlo Conti. Il programma doveva debuttare in tv lo scorso 12 giugno ma per via della Coppia Italia si è deciso di far slittare l’esordio al 14 giugno. La seconda puntata – così come le successive – andranno poi in onda ogni venerdì sera. E Non dirlo al mio capo che fine fa? Quando potremo rivedere la terza puntata della prima stagione della serie 2016?

Quando tornano in onda Vanessa Incontrada e Lino Guanciale

Niente paura: Vanessa Incontrada e Lino Guanciale torneranno regolarmente in onda su Rai 1 con Non dirlo al mi capo domenica 21 giugno. Quella di domenica 14 è dunque solo una pausa dovuta ad un cambiamento repentino. Le repliche della serie tv stanno ottenendo un buon riscontro e da due settimane battono addirittura il talk show di Barbara d’Urso Live-Non è la d’Urso su Canale 5. Del resto Lino Guanciale è una vera e propria garanzia per gli ascolti tv della Rai: pure le repliche de L’Allieva, la serie dove indossa i panni di un medico legale e recita accanto ad Alessandra Mastronardi, hanno ottenuto un buon successo.

Repliche della prima e seconda stagione di Non dirlo al mio capo

La Rai ha deciso di trasmettere sia la prima che la seconda stagione di Non dirlo al mio capo con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Al momento non è però prevista una terza stagione della fiction: l’attore abruzzese è impegnato su altri fronti. Ovvero con L’Allieva 3 e Il Commissario Riccardi ma anche con una nuova co-produzione internazionale. Tanti impegni di lavoro pure per la Incontrada, una delle regine della fiction Rai, che si divide tra set televisivi, teatro e il negozio di abbigliamento che ha aperto a Follonica, in Toscana.