Non c’è pace per Katia Pedrotti: infortunio dopo la vicenda del figlio

Da giorni Katia Pedrotti è tornata al centro dell’attenzione a causa del ricovero del figlio che ha fatto preoccupare migliaia di persone che da anni la seguono e supportano. L’ex protagonista del programma televisivo Grande Fratello e moglie di Ascanio Pacelli, sta attraversando un momento difficile. Non è bastata la vicenda del bambino a farla agitare, oggi, la diretta interessata ha condiviso un altro problema che sta affrontando.

Cosa è successo a Katia Pedrotti

Le dimissioni del figlio non hanno concluso il periodo difficile e delicato dalla famiglia Pacelli-Pedrotti, anzi sembra proprio che le sciagure non siano ancora finite. Infatti, nelle ultime ore, Katia Pedrotti ha condiviso con i fan quanto le è successo: a quanto pare si è rotta un dito del piede.

“Decisamente non il mio periodo migliore – ha scritto – in attesa di altri segnali dall’universo“, è questa la frase che ha fatto il giro del web ed ha fatto preoccupare i fan che seguono e supportano la moglie di Ascanio dai tempi del Grande Fratello.

Come sta il figlio

Katia e Ascanio hanno condiviso alcuni dettagli sulla salute del figlio ma non sono entrati nello specifico. Dopo aver pubblicato una foto del bambino in ospedale e aver riferito che il piccolo è stato dimesso, l’ex gieffina ha spiegato: “Volevo ringraziarvi per il quantitativo di messaggi che mi avete mandato negli ultimi 10 giorni. Mi avete scaldato il cuore, ci avete inondato d’affetto e in questo momento sono stati veramente di tanto, tanto aiuto. La cosa importante che voglio dirvi oggi è che Tancredi sta meglio”.

Ha poi aggiunto: “Dobbiamo imparare a convivere con una normalità che sarà un po’ diversa, ma che normalità sarà” e poi ha concluso: “Vi chiedo anche la gentilezza e l’accortezza di non chiedermi che cosa ha avuto e che cosa è successo, perché in questo momento è importante solo una cosa, che lui stia bene”.

Nonostante le difficoltà, la famiglia Pacelli-Pedrotti ha ricevuto il caloroso sostegno da parte dei follower che hanno inviato ai due ex gieffini tanti messaggi di affetto e incoraggiamento. Anche se per la coppia si tratta di un momento complesso, il sorriso non manca mai così come la forza e la determinazione che hanno sempre contraddistinto Katie Ascanio.

Dopo tanti anni, ancora oggi, sono molto amati dagli italiani che non perdono occasione di supportarli e sostenerli così come hanno fatto fin da quando erano all’interno della casa del Grande Fratello, lì dove il loro amore è cominciato.