Nome figlia: Stash sommerso dalle critiche e cosa c’entra Levante

Nelle scorse ore Stash e Giulia Belmonte hanno festeggiato la nascita della loro seconda figlia, svelando il nome scelto per la piccina: Imagine. Chiara l’influenza musicale sulla decisione. Infatti non si può non pensare al leggendario brano pacifista “Imagine” scritto da John Lennon nel 1971. Non appena si è divulgata la notizia, sui social è scoppiato il caos. Antonio Fiordispino è stato sommerso dalle critiche in quanto molte persone hanno trovato la scelta del nome poco azzeccata. Così “Imagine” è finita in trend su Twitter. Non solo: sulla piattaforma dei cinguettii è pure finito in tendenza l’hashtag Alma Futura. Di chi si tratta? Della figlia di un’altra famosa personalità della musica italiana, vale a dire Levante (la piccola è nata il 13 febbraio 2022).

Cosa accomuna Alma Futura e Imagine? Nulla, a parte il fatto di essere entrambe figlie di due artisti noti nel Bel Paese. Il punto è che sui social tantissimi utenti hanno iniziato a paragonare i due nomi, chiedendosi quale fosse quello più originale, per usare un eufemismo, visto che molti li hanno entrambi messi alla gogna. Di seguito una carrellata di commenti densi di sarcasmo e ironia circa la scelta di Levante e Stash sul nome dato ai propri frutti d’amore.

Stash Fiordispino, bufera per aver chiamato la seconda figlia Imagine

“Tutti che parlano di Imagine Fiordispino e dimenticano Alma Futura”

tutti che parlano di Imagine Fiordispino e dimenticano Alma Futura — pasquale. (@Methamorphose30) August 14, 2022

“Alma Futura e Imagine solo se sei Mick Jagger perché in Italia sembrano un centro medico e uno abbronzante. Poi fate come ca…o volete”

Alma Futura e Imagine solo se sei Mick Jagger perché in Italia sembrano un centro medico e uno abbronzante. Poi fate come cazzo volete. — Antonio CazzimmaZ (@CinicaFame) August 14, 2022

“Alma Futura quando ha sentito che da oggi c’è Imagine Fiordispino a rubarle la scena con il nome più assurdo”

Alma Futura quando ha sentito che da oggi c'è Imagine Fiordispino a rubarle la scena con il nome più assurdo. pic.twitter.com/RqJZCGLeI3 — MariPosa???? (@_mariells) August 14, 2022

“Aspettando il 2040 per vedere Imagine Biancospino, Alma Futura, Luce Althea e Blu Jerusalema che vanno all’anagrafe a cambiarsi i nomi e poi a denunciare i genitori per gli anni di prese per il c..o”.

Aspettando il 2040 per vedere Imagine Biancospino, Alma Futura, Luce Althea e Blu Jerusalema che vanno all’anagrafe a cambiarsi i nomi e poi a denunciare i genitori per gli anni di prese per il c**o — Andromeda (@Ella82033002) August 14, 2022

“Imagine fiordispino e alma futura mentre decidono quale dei due nomi faccia più schifo”

Imagine fiordispino e alma futura mentre decidono quale dei due nomi faccia più schifo: pic.twitter.com/1UVpGq3AoZ — ???????????????????????? HA VISTO NIC❤???? (@dreamingxx_) August 14, 2022

“Imagine, Alma Futura, Suku Suku e Jacaranda fonderanno un comitato di difesa per i figli con nomi assurdi, lo so io e lo sapete anche voi”

Imagine, Alma Futura, Suku Suku e Jacaranda fonderanno un comitato di difesa per i figli con nomi assurdi, lo so io e lo sapete anche voi ???? — Luce???? (@HikariLuci) August 14, 2022

“Alma Futura che pensa finalmente ho qualcuno (Imagine fiordispino) con cui andare a denunciare i miei genitori”.

Alma Futura che pensa finalmente ho qualcuno (Imagine fiordispino) con cui andare a denunciare i miei genitori pic.twitter.com/PFVniES85A — susy ????????????⚪️⚫️ (@susy_DV7) August 14, 2022

“Levante con Stash perché ha chiamato la figlia con un nome più improponibile di Alma Futura”.

Levante con Stash perché ha chiamato la figlia con un nome più improponibile di Alma Futura pic.twitter.com/HIusqdBEHr — vandekamp (@melikesheldon) August 14, 2022

“Quando pensi che nome peggiore di Alma Futura non possa essere partorito ecco che arriva Stash che supera il primato chiamando sua figlia Imagine Fiordispino”.

Quando pensi che nome peggiore di Alma Futura non possa essere partorito ecco che arriva stash che supera il primato chiamando sua figlia Imagine Fiordispino pic.twitter.com/VblwX9rjIZ — ♥️la QueenRIVEDRÀ RKOMI♥️Aka7&Crytical StanAccount (@la_akasette) August 14, 2022

“Ma un tempo non c’erano dei limiti su quali potevano essere i nomi registrabili all’anagrafe? Perché tra Imagine Fiordispino, Alma Futura e chi ne ha più ne metta, stiamo veramente cadendo nel ridicolo”.

Ma un tempo non c'erano dei limiti su quali potevano essere i nomi registrabili all'anagrafe? Perché tra Imagine Fiordispino, Alma Futura e chi ne ha più ne metta, stiamo veramente cadendo nel ridicolo. — Collin2997 ???????? (@Collin2997) August 14, 2022

Stash e Giulia Belmonte, l’annuncio dell’arrivo di Imagine e il peso della piccola: quasi 4 kg d’amore

L’annuncio della venuta alla luce di Imagine è arrivato dai profili social di mamma e papà, lungo la mattinata di domenica 14 agosto. “È nata Imagine Fiordispino. Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora…”, ha scritto la coppia in un post condiviso pubblicato su Instagram. Nel pomeriggio il cantante ha dato qualche dettaglio in più sulla sua secondogenita, svelandone il peso: 3.980 grammi, cioè quasi 4 kg d’amore.

La piccola è nata poche ore dopo che mamma Giulia ha festeggiato il compleanno. La giornalista spegne infatti le candeline il 13 agosto: dunque madre e figlia sono entrambe dei Leoni. Papà Antonio è invece venuto alla luce il 7 luglio, sotto il segno del Cancro.