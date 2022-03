Noi, la fiction con Lino Guanciale: numero puntate, cast, location, sigla

Tutte le curiosità sul remake italiano della serie tv americana This is Us targato Rai con protagonista l’attore de La Porta Rossa

Noi, la nuova serie tv targata Rai con protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino, debutterà stasera 6 marzo 2022. Dopo la fine della terza stagione de L’Amica Geniale, che purtroppo ha sofferto un po’ in termini di ascolti, Viale Mazzini riempirà il palinsesto televisivo della domenica sera con una fiction nuova di zecca ispirata ad una serie americana. Ecco tutti i dettagli e le curiosità sull’adattamento italiano di This is Us.

Noi, nuova fiction Rai: numero puntate, repliche e cast

Noi, che porta in scena le vicissitudini di una famiglia italiana, i Peirò, alle prese con problemi personali e collettivi, farà il suo debutto televisivo domenica 6 marzo 2022. Le puntate della fiction, che avranno una durata di 50 minuti circa, sono 12. Nel corso di ogni appuntamento con la serie andranno in onda due puntate, per un totale di 6 appuntamenti. La puntata finale di Noi dovrebbe quindi andare in onda domenica 10 aprile 2022.

Il cast di Noi vede alcuni attori noti al pubblico delle fiction Rai. Il protagonista maschile, Pietro Peirò, è impersonato da Lino Guanciale. La controparte femminile, Rebecca, ha il volto di Aurora Ruffino, apparsa a I Medici e diventata popolare con il ruolo di Cris a Braccialetti Rossi. I tre figli della coppia protagonista di Noi, Claudio, Caterina e Daniele, sono interpretati rispettivamente da Dario Aita, Claudia Marsicano e Livio Kone. Il primo è noto per essere apparso in Rex e La Mafia Uccide Solo d’Estate. Il cast comprende anche Angela Ciaburro, famosa per il suo ruolo a Gomorra 3 La Serie, Leonardo Lidi, Flavio Furno (Un Passo dal Cielo 6 e Rocco Schiavone 2) e Massimo Wertmuller, nipote della famosissima regista Lina.

Chi non potrà guardare le puntate di Noi in diretta la domenica in prima serata su Rai1 potrà recuperarle sulla piattaforma RaiPlay.

Noi, la location e la colonna sonora della fiction Rai

La fiction, girata tra la primavera e l’estate del 2021, è stata girata in varie città del Belpaese: Torino, Milano, Roma e Napoli. Le musiche che accompagneranno le scene di Noi sono molto particolari. La colonna sonora della serie vede moltissimi classici della canzone nostrana, come “Napule è”, “Ancora, Ancora, Ancora”, “La Stagione dell’Amore” e “Almeno Tu Nell’Universo”. Le canzoni avranno un ruolo cruciale all’interno della fiction, scandendo i momenti salienti della trama.

La canzone originale che accompagnerà moltissime scene della serie TV è “Mille Stelle”, cantata da Nada che ha composto le melodie insieme a Andrea Farri. Il brano riprende i suoni del tema musicale della serie originale alla quale Noi si ispira.