Noemi non ha diffidato Barù e svela perché: la smentita della cantante

Non c’è stata nessuna diffida di Noemi a Barù. Se ne sta parlando da giorni ormai, dopo che il concorrente del Grande Fratello Vip 6 aveva parlato di una “signorina che canta” che lo aveva diffidato e della quale non poteva più fare il nome. Dato che c’è stata la polemica sulle sue parole su Noemi, tanti hanno pensato che si trattasse proprio di lei. Ebbene, no.

La cantante ha colto l’occasione per smentire la diffida a Barù rispondendo a un utente che ha detto la sua. Non è di certo tra gli utenti Twitter che usano gentilezza, educazione e mezze misure per esprimere il proprio pensiero. E infatti questo utente ha definito Noemi “ridicola” perché avrebbe diffidato Barù dopo la frase sulle corde vocali. La cantante si è limitata a rispondere così: “Fake news”.

Non è vero che Noemi ha diffidato Barù, quindi. Allora perché il concorrente ha parlato di diffide da una “signorina che canta”? Forse si tratta di un’altra cantante sulla quale non si è espresso in modo positivo, in tal caso più suscettibile di Noemi. Oppure il GF Vip ha ammonito Barù suggerendogli di non nominare più Noemi dopo il caos esploso fuori dalla Casa, lui ha tradotto tutto con il termine “diffidato”. Oggi è chiaro però che non c’è stata nessuna diffida di Noemi, che in un altro tweet ha anche spiegato perché non ha querelato il concorrente.

Al primo tweet dell’artista sono seguite una serie di risposte. Se da una parte qualcuno avrebbe trovato esagerato diffidare per aver espresso un proprio gusto musicale, sebbene con parole decisamente forti, alcuni si sono mostrati delusi dalla mancata diffida di Noemi. Lei, però, è libera di agire come meglio crede. In altro tweet ha meglio spiegato la sua decisione e lo ha fatto per rispondere a un utente che ha scritto un commento di certo non bello. Questo: “A me invece fanno ‘schifo’ tutte le canzoni di Noemi. Adesso mi denuncia per stupro?”. Noemi ha ribadito che non è vero e ha aggiunto:

“È una fake news e sono cose di poco conto queste. Lo stupro invece è una cosa orribile su cui non scherzare”

Insomma, Noemi non ha diffidato Barù perché non ha ritenuto opportuno farlo. Ha definito l’accaduto come una “cosa di poco conto”, sulla quale era possibile sorvolare e lei lo ha fatto.