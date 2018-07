Noemi in lacrime al suo matrimonio, la cantante litiga col marito: le foto inedite

Noemi in lacrime al suo matrimonio: la cantante litiga col marito il giorno delle sue nozze

Come molti già sanno, Noemi è recentemente convolata a nozze con Gabriele Greco, suo fidanzato storico. La cantante, sui social, ha condiviso diversi scatti del lieto evento, mostrandosi radiosa e felice ai suoi fan. Alcune foto inedite pubblicate da Chi, però, sembrerebbero far luce su altro. Stando a quanto riportato dal giornale, infatti, Noemi avrebbe litigato con suo marito proprio nel giorno delle sue nozze. Ad avvalorare la tesi sostenuta dal settimanale di Alfonso Signorini le immagini dove la cantante, in lacrime, pare discutere proprio con lo sposo.

Noemi in lacrime al suo matrimonio: la lite della cantante con il marito risolta grazie all’intervento di un’amica

“Sembrava tutto perfetto per il sì a coronamento di 10 anni di fidanzamento tra la cantante e il suo bassista, ma durante la festa tra i due è scoppiata la lite (e anche le lacrime di lei)” è stato scritto oggi nelle pagine del settimanale Chi. È probabile tuttavia che, come specificato dal giornale, tra i due ci sia stato solo un piccolo fraintendimento. La coppia infatti, grazie anche all’intervento di un’amica, ha subito fatto pace ed è tornata a godersi il party insieme ad ospiti e parenti.

Noemi sposa: le immagini dell’abito e il matrimonio con Gabriele Greco

Le immagini di Noemi in abito da sposa hanno fatto in poche ore il giro del web. Il vestito indossato dalla cantante era firmato Atelier Eme (casa d’Alta Moda Italiana specializzata in Abiti da Sposa). L’uomo diventato suo marito, invece, è il suo fidanzato storico (stanno insieme da 10 anni) Gabriele Greco, musicista e membro della sua band. L’amore tra i due è scoppiato prima della partecipazione di Noemi a X Factor e, viste le intenzioni, sembra destinato a durare ancora per molto ma molto tempo.