Sanremo Young: è polemica tra Noemi ed Enrico Ruggeri

Seconda puntata di Sanremo Young condotto da Antonella Clerici il venerdì sera su Raiuno. In questa serata, dopo le eliminazioni del primo appuntamento, i giovanissimi cantanti (tutti tra i 15 e i 17 anni) si esibiscono in duetto con alcune note e bellissime voci del panorama musicale italiano. Tra i primi ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston di Sanremo abbiamo visto Marco Masini e Gigliola Cinquetti. Quest’ultima si è esibita sulle note di Dio come ti amo, grande e storico brano cantato con Domenico Modugno, in duetto con il talentuoso tenore Eden. La loro esibizione ha spaccato un po’ i pareri ed i giudizi dei membri dell’Academy, facendo accende anche qualche scintilla tra due cantanti-giudici: Noemi ed Enrico Ruggeri.

Noemi critica Enrico Ruggeri a Sanremo Young e tira in ballo i Queen

Dopo l’esibizione di Eden (tenore di 17 anni di Pomezia) con Gigliola Cinquetti, come di consueto la giuria di Sanremo Young si è espressa attraverso il voto palese. Il ragazzo ha raccolto voti molto alti con Rita Pavone, Amanda Lear e Angelo Baiguini che hanno dato 9 e Giovanni Vernia che ha dato addirittura 10. Più bassini i voti degli altri giudici. Il voto più basso, un 6, è stato consegnato da Enrico Ruggieri che si è giustificando affermando che non è un amante della canto lirico nella musica pop. A questo punto è intervenuta Noemi che ha dato avvio ad una piccola-grande polemica, facendo un azzardato paragone con i Queen ed il loro celeberrimo brano Bohemian Rhapsody.

Enrico Ruggeri e la frase di Noemi: “Allora Bohemian Rhapsody è una schifezza?!”

Noemi anche se ha dato solo un voto in più rispetto a Ruggeri, critica il collega di giuria e la sua motivazione sul voto numerico espresso. La cantante dai capelli rosso fuoco non è per nulla d’accordo sulle parole di Enrico Ruggeri che non gradisce brani pop cantanti con un’impostazione lirica. E così chiosa: “Allora Bohemia Rhapsody dei Queen è una schifezza?!”. Il cantante leader dei Decibel prova a spiegarle che non è esattamente la stessa cosa perché Freddie Mercury in quel brano non canta lirico. A questo punto si inserisce anche Rita Pavone che con una faccia annoiata e perplessa mette fine alla discussione.