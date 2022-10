Noemi Bocchi, la fidanzata di Totti in tribunale: “Non mi tormentate”

Noemi Bocchi sotto assedio. La nuova fidanzata di Francesco Totti è stata assalita dai cronisti che l’hanno attesa fuori il tribunale di Roma dove si è presentata per essere ascoltata in merito al processo contro l’ex marito, l’imprenditore Mario Caucci. Il tribunale, su richiesta dei legali di parte civile, ha disposto l’udienza a porte chiuse per garantire la riservatezza delle audizioni in corso.

Al termine dell’udienza Noemi Bocchi è stata fermata da numerosi reporter e paparazzi in cerca di una dichiarazione sulla nuova love story con Francesco Totti, fresco di separazione da Ilary Blasi. “Non mi tormentate”, si è limitata a dire la flower designer 34enne, madre di due bambini di 10 e 8 anni.

Nel corso dell’udienza del procedimento che vede imputato l’ex marito Mario Caucci per una vicenda che risale a qualche anno fa sono stati ascoltati testimoni, amici di Bocchi. Al termine Caucci ha lasciato gli uffici del tribunale senza rilasciare dichiarazioni.

Tempo fa l’uomo, di professione imprenditore, aveva rilasciato un’intervista in merito alla liaison tra l’ex moglie e il Pupone, lanciando delle frecciatine a Noemi Bocchi e mettendo in guardia l’ex calciatore della Roma. Caucci ha inoltre rivelato di aver sofferto di depressione dopo la fine del matrimonio durato dieci anni.

La storia tra Totti e Noemi decolla

Iniziata ufficialmente lo scorso gennaio, la storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi sta procedendo a meraviglia. Entrambi hanno conosciuto i rispettivi figli e di recente la giovane ha organizzato una festa a sorpresa per i 46 anni del Capitano. Festa alla quale ha invitato gli amici di vecchia data di Totti, quelli che lo sportivo avrebbe perso negli ultimi anni a causa di Ilary Blasi (o almeno così sostengono le malelingue).

Totti e Noemi sono stati pizzicati insieme anche al ristorante Assunta Madre, frequentato da molte celebrity di casa nostra, con un anello simile al dito. Secondo qualcuno un vero e proprio pegno d’amore. Non a caso Francesco ha ammesso che la presenza della Bocchi è stata decisiva per la sua rinascita dopo la profonda crisi, e successiva rottura, vissuta con Ilary Blasi, che ha amato per ben venti anni.