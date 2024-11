Noemi Bocchi, ex marito condannato per maltrattamenti: dettagli

Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, è stato condannato a 4 anni di carcere. L’uomo era sotto accusa per maltrattamenti e mancato sostegno economico nei confronti della compagna di Francesco Totti e, lo scorso 8 marzo, la Procura di Roma aveva richiesto per lui una condanna a cinque anni e mezzo di carcere.

La denuncia da parte di Bocchi risale al 2019: stando ad una ricostruzione de Il Corriere della Sera risalente al 2022, Mario Caucci si sarebbe presentato all’improvviso a casa dell’ex moglie, chiedendo insistentemente di entrare nonostante la richiesta di allontanarsi. Una volta entrato, le avrebbe messo le mani al collo e aggredita, per poi andare via all’alba. Inoltre, Caucci non avrebbe rispettato nemmeno gli accordi economici stabiliti per il mantenimento dei figli.

Nel 2019, gli ex coniugi avevano raggiunto un’intesa consensuale di separazione, che prevedeva un contributo mensile di 1.250 euro per ciascun figlio. Tuttavia, secondo quanto affermato da Bocchi, l’ex marito non avrebbe adempiuto regolarmente a tali obblighi. Il processo si è tenuto a porte chiuse, su richiesta dei legali di Noemi all’inizio delle udienze, una decisione accolta dai giudici per garantire la “riservatezza dei testimoni” e delle deposizioni.

A seguito della chiusura di questa triste vicenda con la sentenza di 4 anni di carcere per Mario Caucci, è subito arrivata la reazione della compagna di Francesco Totti. Quest’ultima ha infatti pubblicato una storia nel suo profilo Instagram, con scritto: “Dio esiste“, insieme all’emoji di un sole, probabilmente un segno simbolico della fine di un periodo buio della sua vita.

Mario Caucci e Noemi Bocchi: le dichiarazioni passate

Mario Caucci ha raccontato che, a partire dal 2016, la moglie avrebbe iniziato a mostrare segni d’insofferenza verso la vita di provincia a Tivoli, dove abitavano. L’anno successivo, decisero quindi di trasferirsi a Roma, un cambiamento che, a detta dell’uomo, segnò l’inizio della loro crisi. Caucci, tornato poi a vivere da solo a Tivoli, attraversò un periodo di depressione, influenzato dal fallimento di un’azienda che gestiva a Verona e dalla mancanza di relazioni sociali.

Secondo Caucci, Bocchi non avrebbe compreso la difficile fase che stava attraversando, avanzando richieste economiche che lui non era in grado di soddisfare. Nel 2017, la madre di Mauro venne mancare, e pochi giorni dopo, secondo quanto raccontato da lui, Noemi decise di lasciarlo.