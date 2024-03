Noemi Bocchi distrutta e col ‘cuore nero’: lutto, annuncio straziante

Grave lutto per Noemi Bocchi. La compagna di Francesco Totti, lungo la mattinata di giovedì 7 marzo 2024, ha postato una story sul suo profilo Instagram in cui ha riferito di aver subito una perdita umana che l’ha lasciata straziata. La flower designer ha digitato un lapidario e doloroso “morta insieme a te”, corredando la scritta sofferente con un cuore nero. La testata Leggo ha rivelato che la donna sta piangendo la morte di una cara amica, venuta a mancare nelle scorse ore (non resa nota l’identità della persona deceduta). Nessun commento a riguardo da parte di Totti, da sempre riservato sui social quando si manifestano situazioni di questo tipo.

Totti e Noemi, voci di gravidanza senza smentite e conferme

Pochi giorni fa la coppia ha sfilato sul red carpet romano per la prima del documentario intitolato Adesso vinco io, opera dedicata all’allenatore Marcello Lippi, il mitico ct della nazionale, di cui Totti fu protagonista, che ha vinto il leggendario Mondiale di calcio nel 2006 a Berlino. In questa occasione Noemi si è presentata con dei pantaloni morbidi. Qualcuno ha intravisto un pancino sospetto, sottolineando inoltre che la donna spesso ama, per le serate importanti, indossare abiti attillati che mettono in risalto la sua invidiabile silhouette.

Fatto sta che hanno iniziato a circolare in modo piuttosto tambureggiante indiscrezioni che vorrebbero la Bocchi in dolce attesa assieme al ‘Pupone’. La coppia, dopo aver notato il proliferare dei gossip, ha preferito mantenere la bocca cucita, non confermando ma nemmeno smentendo i sussurri relativi alla presunta gravidanza. Silenzio di tomba!

I ben informati sostengono che, al di là del fatto che in questo momento la flower designer sia in dolce attesa o meno, da parte della stessa Bocchi e di Totti ci sarebbe la volontà di avere un figlio. Entrambi sono già genitori, avendo avuto dei frutti d’amore dalle relazioni precedenti. Come è arcinoto, l’ex stella della Roma ha avuto tre figli con l’ex moglie Ilary Blasi, mentre Noemi ne ha accolti due mentre era sposata con l’imprenditore di Tivoli Mario Caucci, con il quale è stata sposata per 11 anni.