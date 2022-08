Noemi, bambino molesto al concerto: la cantante reagisce male

Nel corso di un concerto tenutosi di recente, Noemi si è ritrovata suo malgrado costretta ad interrompere (seppur per pochissimi secondi) lo show a causa di un piccolo fan diventato particolarmente molesto. A raccontarci quello che è accaduto è stato l’utente Nicola Callegher, che su Twitter ha caricato il video della serata dove si può apprezzare il divertente e inaspettato siparietto.

Ecco i fatti: Noemi era impegnata a interpretare l’intenso brano Ti amo non lo so dire, pezzo con cui ha partecipato al Festival di Sanremo 2022 classificandosi in 15° posizione; ad un certo punto, la cantante guarda con fare minaccioso verso la sua destra, parlando direttamente ad un giovane partecipante al live e dicendogli “Bambino con quel laser, guarda che scendo eh!”. Evidentemente, c’era un ragazzino che da diverso tempo stava giocando con una fastidiosa luce laser che stava volutamente puntando contro gli occhi della cantante, allo scopo di darle fastidio. Dopo lo sfogo, la cantante ha ripreso a cantare come se nulla fosse successo. Non è dato sapere se il ragazzino abbia smesso o meno, ma quel che è certo è che il messaggio nei suoi confronti è arrivato chiaro e tondo.

A poche ore dal “fattaccio”, Noemi ha avuto la possibilità di commentare in prima persona quello le è successo. L’artista ha infatti ricondiviso il video su Twitter e con una sana dose di autoironia e l’emoji delle risate ha scritto: “Al Cavaliere nero”. Qui sotto potete recuperare il video di quanto successo a Noemi.

Immediata la reazione dei follower di Noemi su Twitter, che in tempi non sospetti l’hanno incredibilmente trasformata nella nuova regina dei meme. Di recente, Noemi è diventata protagonista di alcune clip virali che la vedono in compagnia di Mara Venier (la frase “Avevi negli occhi una malinconia” che la Venier le aveva dedicato è ormai un tormentone) e Michelle Hunziker. Sono in molti ad aver apprezzato la risposta di Noemi e la sua scelta di prendersi un po’ in giro, ricondividendo la clip.

In questo periodo, l’artista ex X Factor sta portando avanti un tour outdoor che si concluderà al Castello Sforzesco di Milano a settembre. Nell’autunno, invece, la cantante si esibirà in molti teatri italiani nel corso del suo nuovo tour indoor. Chi lo sa se ci saranno altre occasioni di interagire con i fan “maleducati” in questo modo?