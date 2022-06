Domenica In chiude: Mara Venier saluta tra lacrime e polemiche

Tra saluti, ringraziamenti e nuove polemiche, la conduttrice non ha retto all’emozione ed è scoppiata in studio: cosa è successo

Anche Domenica In è giunto al termine. Il talk show di Rai Uno, condotto per la tredicesima edizione di seguito da Mara Venier, ha chiuso oggi 5 giugno con l’ultimo appuntamento dell’edizione 2021-2022. Una stagione, come ha sottolineato la stessa padrona di casa, segnata da un buon riscontro di pubblico, che riconferma la Venier come la Signora della domenica pomeriggio.

Nonostante i buoni propositi, la conduttrice veneta non è riuscita a rispettate la promessa stretta con il pubblico a inizio puntata. Si era infatti detta decisa a non voler piangere, ma l’emozione ha preso il sopravvento, tant’è che la “padrona di casa” è crollata in lacrime. Nel ripercorrere il successo della stagione trascorsa che, nonostante il successo, ha accusato il peso di eventi quali la pandemia e, più recentemente, la guerra, Mara Venier si è commossa. Ma ad avere un impatto decisivo è stato il ricordo di una sua collaboratrice, che ha voluto ricordare per prima: “Non posso non ricordarla, Carmela. Per trent’anni è stata la mia suggeritrice, ci manchi Carmela.”

Mara Venier rompe il silenzio sulle polemiche

Nonostante il successo di pubblico, Mara Venier non è stata esente dalle critiche. Spesso, soprattutto in occasione della scorsa puntata, la conduttrice di Domenica In è stata accusata di essere eccessivamente “autocelebrativa”. Un pretesto su cui alcuni telespettatori hanno battuto l’accento per richiedere il suo ritiro dal piccolo schermo. Già in occasione di un’intervista rilasciata lo scorso maggio a Che tempo che fa, però, la conduttrice veneta si era detta tutt’altro che intenzionata a rimanere a casa, anzi.

Coerentemente con quanto dichiarato nello studio di Fabio Fazio, in occasione dei ringraziamenti all’intera troupe di Domenica In, Mara Venier ha ribadito la sua posizione a riguardo. “‘Sei vecchia’: io penso che non ci sia età per fare questo mestiere. Smetterò solo quando voi non mi seguirete più. Col cavolo che vado in pensione“, ha infatti espresso, mettendo a tacere le voci su un eventuale ritiro.

Voci, a onore del vero, alimentate dalla diretta interessata, che più volte ha lanciato il sasso lasciando intendere di voler abbandonare la conduzione del talk show. Sicuramente avverrà, prima o poi, ma non in tempi recenti. Mara Venier ha difatti confermato il suo ritorno al timone di Domenica In anche per l’edizione 2022-2023, la sua quattordicesima.