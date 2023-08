Nino Frassica seguirà Fazio sul Nove? Svelato il futuro del comico

Manca poco al ritorno di Fabio Fazio in televisione e, soprattutto, al debutto di Che tempo che fa sul canale Nove del gruppo Warner Bros – Discovery Italia. Sono grandi le aspettative verso questa nuova versione del talk show, che cambia dimora per la prima volta dopo i vent’anni trascorsi in Rai. Recentemente, il conduttore è stato ospite della rassegna La Terrazza di San Casciano, in quella che è stata la sua prima vera e propria uscita pubblica del presentatore dopo il controverso addio all’azienda nella quale ha lavorato per 40 anni della sua vita. In tale occasione, Fazio ha svelato alcune delle novità che vedremo nel programma, dando qualche piccante anticipazione.

Una delle domande più gettonate riguardanti il nuovo Che tempo che fa riguarda sicuramente quali saranno i personaggi che Fazio ha deciso di portare con lui sul Canale Nove. Su Rai 3, infatti, erano diversi gli ospiti fissi della trasmissione, diventati col tempo un vero e proprio must delle puntate del talk. Ovviamente, insieme a Fazio ci sarà l’immancabile spalla Luciana Littizzetto, con la quale ha già girato l’ironico spot della nuova stagione. Ma, non solo. Un volto immancabile negli appuntamenti di Che Tempo che fa sbarcherà sul canale Nove con lui. Di chi si tratta? Del comico Nino Frassica.

Da anni, infatti, l’attore è ospite fisso del tavolo di Che Tempo che fa, diventando una presenza imperdibile nel programma. Ogni settimana, gli spettatori aspettavano impazienti la rubrica del comico: la rassegna stampa del giornale fittizio Novella Bella, durante la quale Frassica leggeva i gossip ‘salienti’ della settimana. Ebbene, i fan del programma possono stare tranquilli. Fazio ha confermato il ritorno di Nino nel programma, per cui ci saranno ancora molte rassegne stampa da poter guardare ancora.

Inoltre, ci sarà anche una nuova clamorosa new entry nel cast del talk show. Stiamo parlando di Ornella Vanoni, la quale è stata già ospite del programma diverse volte. A quanto pare, la cantante si occuperà di svelare i segreti del suo diario segreto ogni settimana. Una premessa che lascia ben sperare e dalla quale si intuisce già che ne vedremo nelle belle. “Non voglio immaginare”, ha commentato ironicamente Fazio. Secondo il conduttore, la sua presenza è volta a conquistare un pubblico più giovane “perché non conta l’età anagrafica, ma la sua imprevedibilità, perché lei è davvero capace di tutto”.

Infine, al fianco di Fazio troveremo ancora una volta Filippa Lagerback, la quale è parte integrante del cast del programma da moltissimi anni. Insomma, non resta che attendere per vedere questa aggiornata versione di Che Tempo Che Fa sul Canale Nove. Fazio ha dichiarato di aver trovato nel gruppo Discovery una casa più che ospitale, la quale non ha nascosto il grande entusiasmo per il suo arrivo: