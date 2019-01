Nino Formicola commenta i nuovi concorrenti dell’Isola: “Vorrei andare”

Nino Formicola commenta la nuova edizione dell’Isola dei Famosi: “Possibile che non sanno fare una mazza?”

Nino Formicola, conosciuto anche coma Gaspare, è il vincitore della passata edizione dell’Isola dei Famosi. L’ex concorrente, ospite a Mattino 5, ha rivelato cosa pensa su questa nuova stagione e sui naufraghi ora in Honduras. Inizialmente in noto attore comico confessa di voler tornare sull’isola, ma per quale motivo? Ebbene Nino rivela a Mattino 5 che, secondo lui, quest’anno i concorrenti “non sanno fare una mazza”. Formicola ne è convinto e vorrebbe appunto approdare in Honduras per dargli una mano. Federica Panicucci cerca di prendere le difese dei nuovi naufraghi, affermando che probabilmente sono ancora emozionati. Ma Gaspare è convinto che non si tratti di emozione. “Vorrei andare, possibile che non sanno fare una mazza?” Questo è ciò che dichiara Nino in diretta a Mattino 5. Il vincitore della passata edizione del reality sembra non essere un grande sostenitore di questi nuovi concorrenti, che pare non abbiano convinto neanche i telespettatori.

Nino Formicola parla anche di Taylor Mega: “La sua una mossa da influencer”

La Panicucci mostra poi un filmato che riguarda Taylor Mega. La naufraga pare sia riuscita già a causare diverse polemiche. Scendendo nel dettaglio, nel corso della prima puntata, Alessia Marcuzzi ha mostrato a tutti un video che ritrae l’influencer mentre condivide una Storia su Instagram per i suoi fan. La giovane assicura ai suoi followers che tornerà a casa entro tre settimane. Questa affermazione da parte di Taylor non è piaciuta molto ad Alessia, che ha subito cercato spiegazioni. Ma non solo, la conduttrice ha fatto anche notare che alla fine del video viene mostrato un orologio. Su questo punto, Nino si trova d’accordo con la Marcuzzi, ma non solo. Infatti, Formicola fa notare un dettaglio interessante.

Nino Formicola e il dettaglio sul video condiviso da Taylor Mega prima dell’Isola dei Famosi

Quella di Taylor, secondo Nino, potrebbe essere una “mossa da influencer”. Gaspare è convinto che la giovane abbia appositamente condiviso il video per mostrare appunto l’orologio, ma la trasmissione inconsapevolmente l’avrebbe aiutata a sponsorizzare. “Avete rifatto il loro gioco perché l’avete mandato in onda”, afferma Nino. Sono in molti coloro che sono d’accordo con Gaspare e sembra proprio che Taylor sia già riuscita a creare troppe polemiche.