Nino Formicola contro l’Isola: “Una delle pagine più brutte della tv italiana”

Nino Formicola difende Riccardo Fogli e si scaglia contro l’Isola dei Famosi a Mattino 5

Nino Formicola prende le difese di Riccardo Fogli e si scaglia contro l’Isola dei Famosi, che lo scorso anno lo vedeva trionfare. Inaspettatamente l’ex naufrago si lascia andare a una dura critica nei confronti del noto reality e lo fa a Mattino 5. Federica Panicucci inizia la parte legate al gossip e alla tv parlando proprio di quanto accaduto nella serata di ieri all’Isola dei Famosi. Ancora una volta, Riccardo Fogli ha dovuto parlare delle notizie che stanno vedendo protagonista la moglie Karin. Non solo, il cantante ha avuto anche modo di vedere un filmato registrato da Fabrizio Corona, il quale si dice sicuro del tradimento della donna. Il naufrago, nonostante ciò, continua a dare fiducia alla moglie. Le lacrime, però, non sono mancate. Lasciandosi andare in un abbraccio con Ghezzal, Riccardo non è riuscito a trattenere un lungo pianto. Sembra proprio che il naufrago non sopporti più di parlare di questa storia, sebbene non abbia alcun dubbio nei confronti della moglie. Nel vedere Fogli così affranto, Nino ci tiene a fare una precisazione.

Nino Formicola contro l’Isola dei Famosi: Federica Panicucci lo ferma

Riccardo Fogli sta affrontando un periodo molto duro all’interno del reality, a causa delle voci sul presunto tradimento della moglie. Secondo Nino, però, la trasmissione non avrebbe dovuto affrontare questo tipo di tematiche. Formicola vorrebbe vedere il reality trattare problemi riguardanti esclusivamente il percorso nei naufraghi in Honduras, tra fame e litigi. “Questo programma non è Pomeriggio Cinque”, dichiara infastidito Nino. A questo punto, però, interviene la Panicucci: “No Nino non ti permetto ti criticare i programmi delle mie colleghe”. La conduttrice blocca subito Formicola, in quanto non ha alcuna intenzione di mettere in dubbio l’operato degli autori e della conduttrice, Alessia Marcuzzi.

Nino Formicola sconvolto per quanto accaduto a Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi

Ma Nino non si ferma e continua: “Una delle pagine più brutte della televisione italiana”. Il vincitore della passata edizione è convinto che quanto accaduto a Riccardo, durante la puntata di ieri, non sarebbe dovuto succedere. L’ex naufrago si mostra particolarmente infastidito dalla cosa, tanto che continua a confermare di non essere affatto d’accordo. Nel frattempo, la Panicucci è convinta che la moglie di Riccardo debba fare qualcosa per rassicurare l’uomo in Honduras.