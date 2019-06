Nino Formicola compie 66 anni: il regalo della moglie Alessandra

Nino Formicola compleanno da marito: il gesto di Alessandra Raya

Primo compleanno da sposato per Nino Formicola. Il comico ha spento lo scorso 12 giugno le 66 candeline. Proprio un anno dopo le nozze con la compagna storica Alessandra Raya. Una decisione presa in seguito alla vittoria di Nino all’Isola dei Famosi 2018, dove l’artista si è distinto per la sua saggezza e determinazione. Per il suo compleanno Nino ha ricevuto dalla moglie un computer. Una scelta, quella di Alessandra, dettata dalla voglia di rendere il marito più tecnologico. Formicola, che di recente è stato pure opinionista a Mattino 5, sta cercando di adeguarsi ai tempi e di prendere maggiore dimestichezza con pc e social network, dove non è molto attivo.

Le parole di Alessandra Raya sul regalo a Nino Formicola

“Ho regalato a Nino un nuovo computer, visto che il suo non va tanto bene e finalmente sta diventando un po’ più tecnologico“, ha dichiarato Alessandra Raya al settimanale Vero. “Prossimi progetti professionali? Diventerò influencer e cercherò di fare amicizia con il web”, ha aggiunto simpaticamente Formicola. Nonostante i 66 anni il comico si sente un ragazzino, sempre pronto a scherzare e divertirsi. “Come vivo questi 66 anni? Pensando che dentro di me ci sono due ragazzi di 33!”, ha puntualizzato l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi.

Alessandra Raya e Nino Formicola sposati da un anno

Nino Formicola e Alessandra Raya sono convolati a nozze a settembre 2018. La coppia si è sposata dopo nove anni di fidanzamento. Al matrimonio, celebrato tra Castell’Arquato e Lugagnano Val d’Arda, ha partecipato anche l’ex marito di Alessandra, il cantante Paki Canzi.