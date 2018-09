Nino Formicola ha sposato Alessandra: il matrimonio a Domenica Live

Il matrimonio di Nino Formicola: con la moglie Alessandra a Domenica Live

Nino Formicola si è finalmente sposato! Dopo la proposta di matrimonio all’Isola dei Famosi, il comico è andato all’altare con la fidanzata storica Alessandra Raya. I due stanno insieme da nove anni e ora sono ufficialmente marito e moglie. Il matrimonio è stato celebrato il 15 settembre e trasmesso a Domenica Live il giorno dopo. Nel salotto di Barbara d’Urso la coppia di sposi ha raccontato le proprie emozioni e sensazioni. “Volevamo un matrimonio normalissimo, molto lineare, preciso. E ho trovato degli organizzatori pazzi che mi hanno fatto fare un matrimonio come volevo io”, ha detto Alessandra che si è sposata per la seconda volta.

Barbara d’Urso e Bianca Atzei assenti al matrimonio di Nino

E al matrimonio con Gaspare era presente pure l’ex marito di Alessandra Raya, Paki Canzi, il cantante de I Nuovi Angeli. “Dopo la cerimonia ci siamo messi a cantare e a ballare, c’era anche il suo ex marito Pasquale Canzi, ma alle 22.30 – 23.00 avevamo ancora fame”, ha invece dichiarato Nino. Al matrimonio di Nino Formicola e Alessandra Raya erano invitate pure Barbara d’Urso e Bianca Atzei ma entrambe non si sono presentate per i rispettivi impegni di lavoro. La cantante di origini sarde ci ha tenuto a mandare un video messaggio di auguri all’ex collega dell’Isola dei Famosi. L’Atzei si è ripresa sulla spiaggia “perché qui hai chiesto ad Alessandra di sposarla” e ha intonato per la coppia la sua hit radiofonica, Ora esisti solo tu.

Nino Formicola sposato: chi è la moglie Alessandra Raya

Alessandra Raya è manager in un’azienda farmaceutica. Ha conosciuto Nino trent’anni fa, quando era ancora sposata con Canzi, dal quale ha avuto una figlia. “Nino era un gran donnaiolo, difatti una sera ci provò anche con me, pur sapendo che ero impegnata. “Benissimo”, mi disse quando gli feci presente che avevo un marito, “io non sono geloso”. Gli risposi che le battute comiche non mi avevano mai fatto ridere e lui si congedò con un sorrisetto sarcastico. Fu io a cercarlo nel 2009″, ha confidato Alessandra in una vecchia intervista a Grand Hotel.