Nino D’Angelo a Sanremo 2019: “Difficile che una canzone napoletana vinca”

Nino D’Angelo a Sanremo 2019: il cantante lancia una frecciatina prima della finale del Festival

Nino D’Angelo a Sanremo quest’anno ha deciso di portare una canzone diversa rispetto a quelle più famose del suo repertorio. La sua scelta, considerata da alcuni azzardata, è piaciuta ai più. I complimenti al suo pezzo, oggi, sono stati fatti al cantante anche durante Storie Italiane. A Nino, in collegamento da Sanremo, sia i giornalisti presenti sul posto che gli opinionisti in studio hanno palesato il loro apprezzamento. Quando è stato chiesto a lui di parlare delle sue aspettative in merito alla vittoria, però, il cantante è stato molto chiaro e schietto (e anche un po’ polemico).

Festival di Sanremo 2019, Nino D’angelo polemico: “Difficile che una canzone napoletana possa vincere”

Nino D’Angelo spera di vincere quest’anno a Sanremo? Il suo pezzo verrà apprezzato da pubblico e giuria tanto da farlo trionfare tra i primi in classifica? Noi, ovviamente, non possiamo sapere in anteprima chi sarà il vincitore del Festival di Sanremo 2019. Nino D’Angelo, tuttavia, in merito alla sua ipotetica vittoria sembra avere le idee chiare. “In un paese in cui si fa ancora distinzione, in cui si pensa ancora al bianco, al nero, al giallo, è difficile che una canzone napoletana possa vincere Sanremo” ha dichiarato il cantante ai microfoni di Storie Italiane.

Festival di Sanremo 2019: Irama e Ultimo i più ascoltati

In una gara come quella del Festival di Sanremo, al di la delle previsioni dei critici musicali e degli esperti, quello che poi conta veramente è l’apprezzamento del pubblico. Tenendo conto della classifica della terza serata, dei voti dei critici e non considerando le puntante che mancano alla finale (che potrebbero ribaltare tutto), Irama e Ultimo rimangono ad oggi i favoriti. Sarà uno di loro due a portarsi a casa il primo posto a Sanremo 2019? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare.