Nina Zilli “rosica” per il successo di Elodie? Frecciatina sospetta

Sembra proprio che Nina Zilli abbia voluto lanciare arco e frecce dritti dritti in direzione di Elodie, la celebre collega che in questo periodo storico sta vivendo la sua età dell’oro. Nelle scorse ore, infatti, su Twitter la cantante di L’uomo che amava le donne ha pubblicato un post molto critico dedicato ad una non meglio specificata collega. Visto l’argomento e la tempistica, tuttavia, sono stati in tanti (giustamente?) a pensare che quel contenuto fosse rivolto proprio all’artista ex fidanzata di Marracash.

Nel post in questione, che potete recuperare qui sotto, Nina Zilli si è in buona sostanza scagliata contro le colleghe che al posto di fare buona musica preferiscono “fare vedere la f….”. Qui il tweet incriminato.

Ora, Nina Zilli ufficialmente di nomi non ne ha fatti. L’artista si è rivolta in generale a tutte le ragazze che sognano un giorno di poter fare carriera nel mondo della musica. Tuttavia, il collegamento con Elodie è praticamente servito un piatto d’argento.

Elodie, infatti, ha di recente pubblicato una serie di piccanti scatti promozionali legati al suo nuovo progetto discografico, Ok, respira. Nel video ufficiale della canzone e nella copertina del singolo, infatti, la cantante sfoggia un look molto sensuale, con indosso un paio di pantaloncini a mo’ di slip molto corti che non lasciano molto spazio all’immaginazione.

Un’immagine piuttosto “scollacciata” Elodie l’ha sfoggiata anche nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram, con il quale ha voluto fare un po’ di promo al suo primo vero concerto al Forum di Assago.

Che Nina Zilli critichi le artiste che preferiscono mostrare le parti intime proprio in questo periodo, dunque, fa drizzare le antenne. D’altra parte, basta farsi un giro fra i commenti per capire che sono stati in tanti a pensare che fosse proprio Elodie l’oggetto delle sue critiche. C’è, in ogni caso, anche chi pensa che la Zilli possa aver fatto riferimento ad Annalisa, che di recente sembra aver in qualche modo preso ispirazione dallo stile sensuale della Di Patrizi.

tutti che pensano a elodie ma credo che si riferisse anche ad annalisa che sta copiando il percorso di elodie — Maggie (@maggietv77) December 15, 2022

Gli utenti più critici, inoltre, hanno fatto notare a Nina Zilli come questo suo post sia apparso come una “rosicata”. Mentre Elodie continua a macinare traguardi, Zilli è rimasta ferma al palo da anni, senza un singolo o un disco degno di nota. Ad onore del vero non hanno nemmeno tutti i torti. Ecco, a proposito, come ha risposto a chi l’ha accusata di “rosicare”.