Nina Zilli nella bufera: furiosa ferma il caos. La verità su Elodie

C’è stato davvero un attacco da parte di Nina Zilli nei confronti di Elodie Di Patrizi? Assolutamente no. Lei stessa ci tiene a fare questa precisazione, utilizzando il suo account ufficiale di Twitter. La cantautrice, il cui vero nome è Maria Chiara Fraschetta, è finita al centro delle notizie in questi giorni per via di un fraintendimento. Sul web qualcuno ha associato una sua critica mossa sul social network contro delle sue colleghe a un attacco verso Elodie. Nulla di più falso. Ma la falsa notizia ha fatto il giro del web in pochissimo tempo.

“Rule n.1. Consiglio a chi volesse mai intraprendere la carriera da cantante e/o cantautrice: esci le canzoni belle non la pheega”, queste le parole condivise da Nina Zilli, che per molti rappresentavano un chiaro attacco nei confronti di Elodie. Questo pensiero è nato dopo la bufera scoppiata sui social per via di una foto sexy condivisa da Elodie, che ha ricevuto più di qualche critica.

Ma il consiglio sarcastico dato da Nina Zilli su Twitter nulla ha a che vedere con la foto della Di Patrizi. I titoli che riportano questa notizia, oggi smentita, sta facendo parecchio infuriare la cantautrice piacentina, che sul social network si lascia andare a qualche sfogo.

“Scusate leggo ora che ‘avrei attaccato Elodie’? Ma siete pazzi? Sotto il primo tweet ho anche precisato ‘noto una tendenza mondiale che purtroppo produce musica orrenda e l’immagine prevale su tutto, mancando nel contenuto’. Complimenti alle testate che HANNO INVENTATO! Bravi!”

Non si ferma qui Maria Chiara Fraschetta, la quale fa notare che probabilmente chi l’ha accusata di aver attaccato dal nulla Elodie si potrebbe essere perso i suoi tweet successivi a quel consiglio. In effetti, come si può notare sul suo profilo social, Nina Zilli ha subito fatto delle precisazioni al riguardo.

“È un consiglio. Spostare il piano da una riflessione personale, da cantautrice che mondialmente vede questa tristezza, ad una polemica, lo trovo scorretto, poco edificante e fuori tema. Non ce l’ho con nessuno, non polemizzo. Mi auguro che le nuove generazioni facciano meglio”

E ancora la cantautrice ha commentato che “la musica è pur sempre un’arte, che ci è stata vietata fino all’inizio del ‘900”. Ora che le donne possono esprimersi con la musica, Nina crede che bisognerebbe farlo “come si deve, non uniformiamoci al mondo maschilista, dimostrandoci le più maschiliste di tutte”. Infine, ha consigliato: “Facciamoci valere per quel che produciamo artisticamente. Questo è”.

Dunque, come si può notare, Nina Zilli ha spiegato cosa voleva intendere con il suo consiglio. Un malinteso per cui oggi la cantautrice appare furiosa. La situazione è questa e, attraverso i social network, la cantautrice ha avuto modo di spiegarsi e di smentire le ultime notizie che la vedevano protagonista contro Elodie.

@leggoit @fanpage Vi eravate forse persi il tweet che spegneva IMMEDIATAMENTE questa INESISTENTE polemica? Eccolo magari rivedete i vostri titoli… e magari mi chiederete scusa per avermi rivoltato addosso vagonate di odio? ???????????? pic.twitter.com/UfPTs7D3jB — Nina Zilli (@ninazilli) December 16, 2022