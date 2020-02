Nina Zilli, look e capelli: piovono critiche per ciuffi bianchi e vestito

Nina Zilli a Una Storia da Cantare: critiche sul suo nuovo look, ecco cos’è non è piaciuto

Nina Zilli sorprende sempre per i suoi outfit e per i suoi capelli: le piace cambiare, non essere mai uguale e scontata e questo ovviamente diventa oggetto di chiacchiericcio sui social network. La sua esibizione a Una Storia da Cantare è piaciuta ai più (ha cantato Grande grande grande di Mina), meno invece il suo look. Nina Zilli si è presentata sul palco con un vestito rosso a fantasie bianche, tacchi vertiginosi e rossetto rosso deciso! Quello che è piaciuto meno è stata la parte sinistra della testa ricoperta da capelli bianchi. Molti pensano che sia una rasatura, ma in verità la cantante ha deciso di tingerli di bianco.

Vestito e capelli bianchi di Nina Zilli, la reazione dei social

Se molti si aspettavano delle parole di Francesco Sarcina su Clizia Incorvaia, qualcun altro sperava in un abbigliamento più sobrio da parte di Nina Zilli. Tanti telespettatori si sono scatenati su Twitter: “Ma come si veste Nina Zilli?”; “A omaggiare Mina, una cantante che vende ancora tantissimo, due giovani ex speranze Nina Zilli e Arisa, che da anni non vendono più e che compensano vestendosi senza eleganza”; “Ma perché Nina Zilli non ha mai o quasi acconciature decenti?”.

Le parole di Nina Zilli su Mina e il Festival di Sanremo

Nina Zilli ha parlato del suo rapporto con la musica di Mina a Una Storia da Cantare: “Certe canzoni e certi artisti fanno parte del DNA. L’ho scelta perché la cantavo sempre da piccola. Questa è la potenza della musica: delle note creano una bella magia, per questo è difficile da spiegare. Mi piace tanto e infatti l’avevo portata a Sanremo nella Serata delle Cover”.