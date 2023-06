Nina Zilli è mamma: nome figlia, foto e ondata d’affetto da fan e vip

Il 2 giugno non si è festeggiata solo la Festa della Repubblica, almeno per Nina Zilli. Quel giorno, infatti, è nata Anna Blue, sua prima figlia. La cantante è legata sentimentalmente al rapper Danti dal 2021 e il loro amore è culminato con la nascita di una bambina. L’annuncio è stato dato su Instagram dal profilo ufficiale di Nina.

La nascita della figlia: tanti vip fanno gli auguri a Nina

“Welcome on earth Anna Blue” recita la descrizione del post Instagram con cui la cantante annuncia la nascita di sua figlia. Una serie di foto mostra i primi attimi di vita della bambina, oltre agli ultimi momenti di Nina con il pancione. Tanti i messaggi di auguri che la cantante ha ricevuto, sia attraverso tag nelle Instagram stories, ma, soprattutto, sotto il post del lieto annuncio. Tra i vip a farle le congratulazioni si leggono: Miriam Leone, Salvatore Esposito, Cristiana Capotondi, Rudy Zerbi, Filippa Lāgerback e Dj Matrix.

Già prima della nascita della bambina, Nina Zilli aveva compiuto numerose apparizioni in tv con il pancione. Si ricorda, ad esempio, quando fu ospite a Le Iene o allo show di Pio e Amedeo, dove svelò ufficialmente il sesso del bimbo in arrivo. Nella giornata del 2 giugno, inoltre, Nina e Danti hanno voluto omaggiare la figlia in arrivo attraverso la pubblicazione sui social di una particolare esibizione. I due hanno riadattato una canzone tratta dall’ultimo disco del rapper, Anna, e l’hanno riproposta in una versione diversa, con l’aiuto di un coro Gospel e del violinista Marco Zangirolami.

A lavoro con il pancione, l’ultimo singolo di Nina Zilli

L’arrivo della bambina è stato ampiamente celebrato da Nina Zilli, che diviene madre per la prima volta. Nei mesi della gravidanza, tuttavia, la cantante non è rimasta con le mani in mano, dedicandosi comunque al suo lavoro. Ad aprile, infatti, aveva pubblicato il suo ultimo singolo, intitolato Innamorata (F_U), prodotto dal compagno Danti e con la partecipazione di Saturnino al basso. Nina Zilli è quindi madre per la prima volta, chissà che non ci renda partecipi di ulteriori dettagli a riguardo sui suoi profili social.