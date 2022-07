Nina Senicar ha sposato un divo americano: le nozze segrete in Italia

Nina Senicar è convolata a nozze in gran segreto, lungo la giornata di sabato 9 luglio. La modella serba, 36 anni, ha sposato l’attore americano Jay Ellis, 40 anni, con il quale fa coppia dal 2015 e con cui ha avuto la figlia Nora Grace nel novembre 2019. Negli anni passati Nina si è fatta conoscere dal pubblico del Bel Paese, lavorando in diversi programmi della tv italiana (Veline, Distraction, Stile Libero Max) oltre ad aver partecipato a L’Isola dei Famosi 7 (Rai Due). Nonostante dal 2012 la Senicar viva a Los Angeles, per il matrimonio ha scelto di tornare in Italia, pronunciando il fatidico “Sì” in Toscana, come rivelato da The Pipol Gossip.

La location scelta è stata la lussuosa “Villa Mangiacane”, situata a San Casciano in Val di pesa (Firenze). Tutto è filato liscio e gli sposi non hanno badato a spese per rendere unico il giorno delle loro nozze.

Nina Senicar, nel 2009, si è laureata in Management della Cultura, Arte e Spettacolo con 108/110 all’Università Bocconi di Milano. Dal 2012 risiede a Los Angeles, dove studia recitazione e ha avviato la sua carriera di attrice.

Chi è Jay Ellis, il neo marito di Nina Senicar

Ellis, al secolo Wendell Ramone “Jay” Ellis Jr., è nato il 27 dicembre 1981 a Sumter, nella Carolina del Sud. Prima di intraprendere la carriera da attore, ha lavorato come modello, trasferendosi a Los Angeles, dove si è poi dedicato alla recitazione.

Nel 2013, ha ricevuto il suo primo ruolo importante nella serie di BET The Game. Nel 2015, è entrato a far parte del cast della serie HBO Insecure, mandata in onda per la prima volta nel 2016. Ha anche avuto un ruolo nel film horror Escape Room (2019) ed ha recitato in Top Gun: Maverick, film con protagonista Tom Cruise uscito nelle scorse settimane e campione di incassi al box office. Noti anche i suoi ruoli in Breaking Dance, In a Relationship ed Escape Room – Gioco mortale.

Ellis è molto attivo anche sul fronte filantropico. Nel 2017, ha collaborato con la principale organizzazione di ricerca sull’HIV/AIDS, amfAR.