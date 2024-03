Nina Senicar a Verissimo: “Perché ho lasciato l’Italia, sono incinta”

Nina Senicar, 38 anni, ha cambiato vita ed è un tripudio di felicità. In Italia si è affermata come modella e showgirl. Tra i ruoli ricoperti anche quello di velina a Striscia la Notizia. Poi, di punto in bianco, circa dieci anni fa, è sparita dal Bel Paese. Un bel giorno ha fatto le valigie e ha deciso di trasferirsi in pianta stabile negli Stati Uniti. Non è più tornata. A Verissimo, durante l’ospitata in onda il 2 marzo 2024, ha spiegato a Silvia Toffanin il motivo che l’ha spinta a volare negli Usa. Inoltre ha svelato di essere incinta del secondo frutto d’amore.

Negli States dimora ormai da 10 anni. Oggi vive a Los Angeles ed ha intrapreso la carriera di attrice. Inoltre in America ha trovato il grande amore, l’attore Jay Ellis, sposato in Toscana nel 2022. La coppia ha accolto la prima figlia, Nora Grace, 4 anni fa. Adesso Nina è di nuovo in dolce attesa: “Lo dico qui in anteprima mondiale, sono incinta. Partorirò a metà luglio”. Al suo fianco il marito, l’uomo che l’ha stregata:

“Mio marito? Sempre calmo, mi dà stabilità. Lo amo tantissimo. Quando l’ho conosciuto ero single e felice. Non cercavo il grande amore, ma poi è arrivato lui…”

Spazio poi ai motivi che l’hanno guidata lontana dall’Italia: “In Italia ero felice. Ma all’epoca il mondo dello spettacolo mi vedeva solo come una bella donna e io avevo un fortissimo desiderio di dimostrare altro. Da un giorno all’altro sono sparita e ho iniziato a studiare recitazione a New York“.

Gli amori e i gossip su Nina Senicar

La modella è stata parecchio chiacchierata dal gossip del Bel Paese negli anni scorsi. Nel 2006 fece scalpore un presunto flirt con Eros Ramazzotti. La love story, però, non è mai stata confermata né dal musicista né dall’attrice. Confermata è invece la relazione avuta con Ezio Greggio. I due si conobbero a Striscia la notizia: lui conduceva mentre lei era una delle Veline. Il rapporto sentimentale è durato circa un paio d’anni.

In seguito si è mormorato anche di un presunto flirt tra Nina Senicar e Marco Borriello. Pure in questo frangente stessa dinamica di Ramazzotti: nessuna conferma né smentita.