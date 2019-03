Nina Moric: verità sul fidanzato e quelle labbra (“Cos’ho combinato”)

Nina Moric a ruota libera: la verità sul fidanzato, la notorietà (“Se potessi tornare indietro vorrei una vita normale”) e i ritocchini (“Cosa ho combinato alle labbra”)

Nina Moric in confidenza. La modella croata, nelle scorse ore, si è confessata su Instagram (aprendo alle ormai celebri domande nelle Stories), rivelando diverse curiosità. L’ex moglie di Fabrizio Corona, con cui negli ultimi tempi ha ricucito i rapporti per il bene del figlio Carlos, ha deciso di far luce su diversi aspetti personali che hanno catturato l’attenzione dei suoi fan di recente: dal fidanzato, alla chirurgia estetica, passando per i tempi andati più o meno rimpianti. E si inizia proprio dal passato, da quando Nina ha iniziato ad acquisire notorietà. Non rimpiange di non aver avuto una ‘vita normale’? “Tutti i ca…o di giorni”, la risposta piuttosto inaspettata della Moric che spiega successivamente di sentirsi “non un personaggio, ma una persona come tutte le altre.”

“Fidanzato? Questa è la prova che le copertine e il gossip, se non li vuoi, li tieni abbastanza alla larga”

Si scivola sull’argomento sentimentale. Nina negli ultimi mesi pare aver vissuto alti e bassi con Luigi Favoloso, l’ex concorrente del Grande Fratello. Ma come stanno le cose oggi? Le ultime indiscrezioni davano la coppia di nuovo affiatata e felice dopo un po’ di ‘montagne russe’ con tanto di saliscendi d’amore. “La mia vita privata è privata. Questa è la prova che le copertine e il gossip, se non li vuoi, li tieni abbastanza alla larga”, ha detto la modella, chiudendo rapidamente la questione. Pentimenti sul passato? “Non sono il tipo che si pente. Qualche errore lo facciamo tutti, ma servono per diventare ciò che siamo”.

“Non basta quello che ho combinato con le labbra?” Nina, la risposta sorprende

Si giunge alla chirurgia estetica, argomento che è stato particolarmente discusso negli ultimi giorni in alcuni salotti televisivi. Un fan la invita a rifarsi il naso e Nina dà una risposta piuttosto sorprendente: “Non basta quello che ho combinato con le labbra?”. Tra le tante curiosità, spazio anche a Gianni, l’autista di Corona noto ai follower dell’ex re dei paparazzi: “Lui è una persona fantastica con cui ho un bellissimo rapporto. Mi dispiace non vederlo molto”.