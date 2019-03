Nina Moric e Luigi Favoloso di nuovo insieme: la pace dopo la crisi

Nina Moric e Luigi Favoloso di nuovo insieme: la coppia ritrova la pace dopo la crisi

Pare essere tornato il sereno tra Luigi Mario Favoloso e Nina Moric. Come facciamo a saperlo? A confermarcelo, poche ore fa, è stato l’ex concorrente del Grande Fratello in persona, pubblicando su Instagram una serie di video dove si mostrava insieme a Nina. Baci, abbraccia e un’intimità ritrovata, questo si evince della stories condivise da Favoloso. Le frecciatine sui social e le incomprensioni del passato sembrano essere oggi solo un brutto ricordo. La coppia, che per diverso tempo ha portato i fan a credere che tra di loro fosse tutto finito, adesso appare più unita che mai. Le immagini parlano chiaro e, crisi o meno, l’amore che li unisce è tornato ad avere la meglio nella loro storia.

Luigi Favoloso di nuovo insieme a Nina Moric: il video sui social conferma il ritorno di fiamma

Non sappiamo esattamente cosa sia successo in questi mesi tra Nina Moric e Luigi Favoloso. Lei, a Natale, ha trascorso le feste con Corona mentre lui, negli stessi giorni, sui social continuava a lanciare frecciatine (per saperne di più clicca qui). Favoloso, nelle settimane successive, è stato poi paparazzato insieme ad altre donne e, anche se ha sempre smentito ogni tipo di legame amoroso con queste, ha dato modo ai giornali e ai siti di gossip di scrivere di lui e Nina. Tutto quello che è accaduto, però, non sembra più interessare a Nina che, come si vede dal video condiviso dall’ex gieffino, è serena oggi tra le braccia del suo fidanzato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gossipetv (@gossipetv) in data: Mar 8, 2019 at 12:46 PST

Luigi Favoloso paparazzato insieme a Ginevra Lambruschi: l’ex gieffino risponde al gossip

Fino a qualche settimana fa avevano fatto il giro del web le immagini di Luigi Favoloso insieme a Ginevra Lambruschi. Il gossip, però, è stato prontamente smentito dall’ex gieffino che, sui suoi social, ha etichettato la notizia come “Fake news”.