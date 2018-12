Nina Moric, Natale con Corona: arriva la frecciatina di Luigi Favoloso?

Nina Moric e Luigi Favoloso sempre più lontani: lei preferisce trascorrere il Natale in famiglia

Nina Moric non trascorre il Natale con Luigi Favoloso, bensì con l’ex Fabrizio Corona. La nota showgirl ha deciso di fare un bellissimo gesto nei confronti del padre di suo figlio. La modella croata ha, infatti, invitato a casa sua l’ex re dei paparazzi, per permettere a Carlos di vivere un sereno Natale in famiglia. Ma durante le festività, Nina sembra aver scelto di non trascorrere il suo tempo con Favoloso. Non si sa esattamente come stia andando tra loro, c’è chi è convinto che la relazione si sia chiusa da qualche tempo. Sembrava procedere tutto per il meglio tra Nina e Luigi, tanto che lei aveva deciso di far entrare nella vita di suo figlio anche il fidanzato. Ma già qualche mese fa la Moric aveva preferito non parlare del suo attuale rapporto con l’ex gieffino durante un’intervista a Verissimo. Ecco che ora sembra proprio che Luigi voglia mandare un chiaro messaggio a Nina, attraverso un video su Instagram.

Nina Moric e Luigi Favoloso distanti: arriva la frecciatina dell’ex gieffino?

Sembra una vera e propria freccitina nei confronti di Nina quella fatta da Luigi. Attraverso un video sulle Stories di Instagram, l’ex gieffino dichiara: “Devo dire una cosa, le feste natalizie si passano con le persone che ami. Se qualcuno fa in modo di passarle lontano da voi forse non vi ama”. Favoloso appare abbastanza deluso e, allo stesso tempo, molto sicuro del suo pensiero. Mentre Nina trascorre le festività in famiglia, Luigi si diverte invece con gli amici alle feste. Ma pare che l’ex gieffino avrebbe preferito vivere la magia del Natale insieme alla Moric. Si tratta di un’ipotesi, visto che Favoloso non fa alcun nome nel video.

Luigi Favoloso manda una freccitina a Nina Moric? Sembra proprio di sì

Luigi preferisce non parlare esplicitamente nel video, ma sembra proprio che la sua intenzione sia quella di far arrivare un messaggio a qualcuno. Il destinatario di questa freccitina potrebbe essere Nina? Ebbene sì, visto che la modella ha scelto di trascorrere le festività con la sua famiglia, invitando a casa sua anche Fabrizio Corona durante la vigilia di Natale.